Williams ha annunciato un significativo rafforzamento del proprio organico con l'ingresso di Piers Thynne, proveniente da McLaren, che assumerà il ruolo di Chief Optimization and Planning Officer. Questo annuncio, che include anche l'arrivo di altri tre membri nello staff tecnico, segna una chiara fase di rinnovamento per la storica scuderia britannica. Thynne, il cui incarico avrà inizio ad agosto, avrà la responsabilità di guidare e trasformare le attività produttive e operative del team, con l'obiettivo primario di puntare al successo a lungo termine.

Piers Thynne vanta una lunga e fruttuosa carriera in McLaren, dove è entrato nel 2008 e ha raggiunto la posizione di Chief Operating Officer all'inizio del 2023. Sotto la sua direzione, McLaren ha ottenuto due titoli costruttori consecutivi nelle stagioni 2024 e 2025, dimostrando la sua capacità di implementare strategie vincenti. Williams ha creato per lui una posizione strategica su misura, mirata a replicare il modello di successo già sperimentato in McLaren, affidandogli il compito di rinnovare profondamente i processi produttivi e organizzativi.

La visione strategica per il futuro di Williams

Con oltre venticinque anni di esperienza nella gestione di operazioni e produzione, Thynne entra a far parte del gruppo dirigente senior di Williams.

Il suo mandato sarà focalizzato sull'ottimizzazione delle risorse, sulla semplificazione dei processi e sull'implementazione di tecnologie all'avanguardia. Tra queste, spiccano la robotica, l'intelligenza artificiale e sistemi di produzione innovativi, tutti elementi cruciali per modernizzare le strutture del team e stabilire nuovi standard di eccellenza in Formula 1.

L'arrivo di una figura di spicco come Thynne si inserisce pienamente nella strategia di rinnovamento di Williams, che negli ultimi anni ha cercato attivamente professionisti di alto profilo per rilanciare la propria competitività nel panorama mondiale della Formula 1. La scelta di affidare a un manager con un comprovato percorso di successo in una scuderia vincente come McLaren la guida delle operazioni riflette la ferma volontà di Williams di adottare un approccio innovativo e di investire significativamente in tecnologie avanzate, fattori sempre più determinanti nel motorsport moderno.

La presenza di Thynne nel gruppo dirigente è un segnale inequivocabile della direzione intrapresa: puntare su competenze manageriali e tecniche di altissimo livello per riportare la squadra ai vertici del circus iridato, modernizzando ogni aspetto, dalla produzione alle strategie operative, per competere al massimo nelle prossime stagioni.