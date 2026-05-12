La tredicesima edizione della Wings for Life World Run, svoltasi domenica 10 maggio 2026, ha registrato un successo senza precedenti, superando ogni aspettativa. L'evento benefico globale ha mobilitato 346.527 partecipanti provenienti da 192 nazionalità e 173 Paesi, raccogliendo l'impressionante cifra di 9,2 milioni di euro. L'intero ricavato è destinato esclusivamente alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale, un obiettivo cruciale della manifestazione.

Un successo globale per la ricerca

La Wings for Life World Run ha confermato la sua straordinaria portata mondiale, unendo runner, camminatori e persone su sedia a rotelle di ogni età e livello.

Questa partecipazione inclusiva e diversificata ha contribuito a un risultato eccezionale, ribadendo l'impegno collettivo verso la causa. Il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni raccolte sarà investito direttamente in studi clinici e progetti di ricerca all'avanguardia in tutto il mondo, offrendo speranza.

Le voci dei protagonisti

Anita Gerhardter, presidente del Consiglio di Amministrazione della Wings for Life Foundation, ha espresso grande emozione per il traguardo raggiunto. “È stato incredibile, ho avuto i brividi per tutta la giornata”, ha dichiarato. Ha poi sottolineato con orgoglio: “Sono orgogliosa degli straordinari numeri raggiunti insieme: 346.527 partecipanti ci hanno aiutato a raccogliere 9,2 milioni di euro per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

Non sono solo statistiche: rappresentano persone che hanno scelto di esserci e sostenere la nostra missione. Ogni singolo euro sarà investito in progetti di ricerca promettenti e porterà speranza a tantissime persone. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: è stata una giornata straordinaria”. Le sue parole evidenziano l'impatto umano e la solidarietà che animano la manifestazione.

Record sportivi e ispirazione

L'edizione 2026 non è stata solo un trionfo di partecipazione e solidarietà, ma ha anche celebrato prestazioni sportive di altissimo livello. Il giapponese Jo Fukuda ha stabilito un nuovo record assoluto maschile per la manifestazione, percorrendo 78,95 km e aggiudicandosi la vittoria globale.

Anche l'olandese Mikky Keetels ha brillato, diventando campionessa globale femminile e firmando un nuovo record mondiale con 62,24 km, superando il primato precedente stabilito nel 2021.

Jo Fukuda ha condiviso la sua gioia e la sua motivazione: “Sono molto felice e orgoglioso della mia performance. Il supporto del pubblico mi ha aiutato tantissimo a dare il meglio: non si tratta solo di vincere, ma di spingersi oltre i propri limiti e godersi l’esperienza. Spero che il prossimo anno ancora più persone si uniscano all’evento. Corriamo insieme. Grazie di cuore!”. Mikky Keetels ha raccontato la sua strategia mentale durante la corsa: “All’inizio siamo partiti con un certo ritmo, poi intorno ai 50 km ho pensato: ‘non fermati, continua a correre, ti senti bene’.

Continuavo a ripetermi ‘run for those who can’t’, ed è questo che mi ha spinta ad andare avanti. Ho cercato di concentrarmi sulle sensazioni, sul ritmo e sulla lucidità mentale”. Queste testimonianze incarnano lo spirito di resilienza e l'obiettivo della Wings for Life World Run.