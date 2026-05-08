Mancano ormai pochi giorni alla Wings for Life World Run 2026, l'evento benefico globale che vedrà migliaia di persone in tutto il mondo, inclusa l'Italia, scendere in strada per una causa comune. L'appuntamento è fissato per domenica 10 maggio alle ore 13, quando runner, camminatori e partecipanti su sedia a rotelle prenderanno il via simultaneamente in numerose località. L'obiettivo primario è sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, un impegno che unisce sport e solidarietà.

Questa manifestazione si distingue per la sua formula profondamente inclusiva: chiunque può partecipare, a prescindere dal proprio livello di preparazione fisica.

Un aspetto fondamentale è che il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni raccolte sarà interamente devoluto al finanziamento di progetti scientifici e studi clinici. Dal 2014, la Wings for Life World Run ha dimostrato la sua straordinaria capacità di mobilitazione, coinvolgendo oltre 1,8 milioni di partecipanti e raccogliendo più di 60 milioni di euro, contribuendo in maniera tangibile al progresso della ricerca di una cura per le lesioni spinali.

Un'esperienza globale e un racconto condiviso

L'evento, che si svolgerà in contemporanea mondiale, sarà accompagnato da una diretta streaming internazionale a partire dalle 12:30. Il commento in italiano sarà affidato a Lorenzo Pinciroli e al creator Emanuele Mauri, con l'arricchimento di ambassador, atleti e ospiti speciali presenti a Milano.

La trasmissione sarà disponibile anche su Red Bull TV con commento in lingua inglese. Le voci ufficiali italiane dell'App Wings for Life World Run saranno Francesca Biella, content creator apprezzata per la sua energia e autenticità, e Marco Tomasin, youtuber e storyteller sportivo. Quest'ultimo darà voce alla Catcher Car, l'iconico traguardo mobile che, 30 minuti dopo la partenza, si mette simbolicamente all'inseguimento dei partecipanti, a velocità man mano crescente, terminando la loro gara una volta che li avrà raggiunti.

Sulla linea di partenza dell'App Run di Milano CityLife, accanto a Francesca Biella e Marco Tomasin, saranno presenti figure di spicco. Tra queste, Michel Roccati, il primo uomo al mondo tornato a camminare dopo una lesione completa al midollo spinale grazie a un innovativo progetto di ricerca neuroscientifica, e Matteo Casavecchia, che attraverso i social media contribuisce a cambiare la narrazione della disabilità, raccontando con ironia e autenticità la sua quotidianità su sedia a rotelle.

L'evento milanese vedrà anche la partecipazione di Valentina Margaglio, uno dei volti di riferimento dello skeleton italiano con podi internazionali e una partecipazione olimpica, e Mattia Colnaghi, giovane talento italo-argentino del motorsport, già vincitore della F4 spagnola e dell’Eurocup-3.

La forza della partecipazione e i messaggi di speranza

In Italia, la partecipazione è capillare: oltre al grande raduno di Milano CityLife, sono già state confermate numerose App Run in diverse città, tra cui Roma, Aosta, Welsberg – Monguelfo, Palermo, Verona ed Eppan. Altre località potranno aggiungersi nelle prossime settimane, ampliando ulteriormente la rete di solidarietà. Anche chi non avesse una App Run nelle vicinanze, potrà ugualmente prendere parte all'evento globale attraverso l'App ufficiale Wings for Life World Run, correndo in autonomia o organizzando una propria App Run sul territorio.

“Essere la voce della Wings for Life World Run è una responsabilità b(i)ellissima”, ha dichiarato con entusiasmo Francesca Biella. “Credo molto nella forza delle community e nel potere delle parole quando riescono a unire le persone attorno a un obiettivo comune. Sapere che ogni passo fatto il 10 maggio contribuirà concretamente alla ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale dà a questa corsa un significato ancora più profondo. Accompagnare i runner lungo il percorso, entrare nelle loro cuffie e trasmettere energia ed entusiasmo sarà per me un grande privilegio. Non vedo l’ora di correre insieme a loro e vivere questa esperienza in prima persona.”

Le storie di Michel Roccati e Matteo Casavecchia, diverse ma complementari, sono unite da un messaggio potente e comune: la ricerca può aprire nuove possibilità e lo sport può essere uno strumento concreto di partecipazione e consapevolezza, ispirando speranza e promuovendo l'inclusione.