Nella prima giornata delle World Relays di atletica leggera a Gaborone, in Botswana, la Nazionale italiana ha brillato, assicurandosi la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 con ben tre delle sue staffette. Un risultato significativo che conferma la competitività azzurra nelle discipline a squadre. Hanno centrato il prestigioso pass iridato la 4x100 femminile, la 4x400 femminile e la 4x400 mista, protagoniste indiscusse di questa fase eliminatoria.

La staffetta 4x400 femminile ha dimostrato grande determinazione. Composta da Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, ha conquistato il secondo posto nella propria batteria con un eccellente tempo di 3:24.46.

Questa prestazione rappresenta il terzo miglior tempo italiano di sempre nella specialità, garantendo così la presenza della squadra ai prossimi campionati mondiali.

Successo per la 4x100 femminile e la 4x400 mista

Grande soddisfazione anche per la 4x100 femminile, che ha schierato una formazione inedita e molto giovane. Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani (al suo debutto internazionale a soli 17 anni e 173 giorni) e la capitana Zaynab Dosso hanno tagliato il traguardo al secondo posto nella loro batteria con il tempo di 42.94. La qualificazione è stata ottenuta anche grazie alla squalifica della Gran Bretagna, ma la performance ha evidenziato il potenziale di questo quartetto proiettato verso le future sfide internazionali.

Anche la staffetta 4x400 mista ha staccato il biglietto per Pechino 2027. Il quartetto formato da Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro si è classificato terzo nella propria batteria, fermando il cronometro a 3:10.60. Questo risultato sottolinea la profondità e la versatilità del gruppo azzurro anche nelle competizioni miste.

Le speranze rimandate e il regolamento delle World Relays

Non tutte le staffette azzurre hanno però ottenuto il pass diretto. Per la 4x100 maschile e la 4x100 mista, la qualificazione è stata rimandata alla giornata successiva. Entrambe le squadre avranno una nuova e decisiva opportunità, dovendo piazzarsi tra le prime due delle rispettive serie di ripescaggio per accedere ai Mondiali.

La 4x100 maschile, con Ceccarelli, Randazzo, Desalu e Ali, ha concluso la sua batteria al quinto posto con il tempo di 38.74. La 4x100 mista, composta da Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Irene Siragusa, ha fatto registrare un miglior tempo nazionale di sempre con 40.96, un dato promettente, nonostante il quinto posto nella batteria e l'undicesimo complessivo.

Il regolamento delle World Relays prevede un percorso di qualificazione articolato. Per ogni specialità, le prime due staffette di ciascuna batteria, insieme alle due migliori tra le escluse, ottengono direttamente il pass per i Mondiali. Le squadre non qualificate in questa prima fase accedono ai ripescaggi, dove le prime due di ogni serie avranno un'ulteriore chance per conquistare la partecipazione a Pechino 2027. Per le staffette miste, è prevista anche una qualificazione agli Ultimate Championship di Budapest per le prime sei della finale, mentre le ultime due saranno selezionate in base alle liste del 2027.