L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha presentato la World Cup Rome 2026 di skateboarding, un evento che si terrà a Colle Oppio, nel cuore di Roma, e che si preannuncia di rilevanza mondiale. L'appuntamento, fortemente voluto dal ministro Abodi, è destinato a portare nella Capitale grandi campioni e migliaia di appassionati da ogni parte del mondo, confermando il ruolo dello sport urbano come uno dei linguaggi più forti, inclusivi e contemporanei per dialogare con i giovani e le città.

Oltre a rappresentare una vetrina internazionale per la città, la manifestazione mira a valorizzare l'utilizzo costante degli impianti sportivi.

Nepi Molineris ha infatti sottolineato come, al di là dell'indotto straordinario e della visibilità che i grandi eventi sportivi generano per Roma, l'aspetto più cruciale sia la possibilità di mantenere gli impianti vivi e inclusivi per 365 giorni l'anno. Durante la presentazione, un momento significativo è stato l'invito sul palco dei ragazzi di 'Big Babol the Spot', animatori del playground di Ostia, definiti da Nepi come il «cuore pulsante» di un movimento che, attraverso questi eventi, crea un ponte per tanti giovani privi di spazi dedicati.

Accessibilità e inclusione: i pilastri della World Cup

Un elemento distintivo della World Cup Rome 2026 sarà l'ingresso gratuito, una scelta strategica per garantire la massima accessibilità allo sport.

Diego Nepi Molineris ha evidenziato come questa decisione veicoli un messaggio fondamentale: lo sport deve essere fruibile da tutti, senza alcuna barriera. L'obiettivo è permettere a chiunque di vivere liberamente lo spazio di Colle Oppio, partecipando non solo alle competizioni, ma a una vera e propria esperienza collettiva che unisce sport, cultura e socialità. L'offerta dell'evento si prospetta ampia e diversificata, includendo la possibilità di cimentarsi in altre discipline come il basket, nel nuovo campo Illumina, e persino il curling, all'interno di un programma ricco di street art, musica, spettacoli e momenti di aggregazione.

Colle Oppio: da luogo difficile a modello di rigenerazione urbana

Il Parco di Colle Oppio, definito da Nepi Molineris il «Playground Illumina numero zero», incarna un esempio virtuoso di rigenerazione urbana attraverso lo sport. L'area si trasformerà in un grande villaggio urbano aperto a tutti, un crocevia dove diverse discipline e culture potranno incontrarsi e dialogare. L'evento assume un profondo valore simbolico proprio per la sua location: Colle Oppio, per anni percepito come un luogo difficile e insicuro, è oggi un presidio positivo di comunità, rigenerato grazie all'investimento nello sport e nella cultura urbana. Questa trasformazione dimostra come tali iniziative possano non solo riqualificare un'area, ma anche rafforzare il senso di appartenenza di un'intera comunità.

La manifestazione, sostenuta con forza dalle istituzioni, si configura dunque non solo come un appuntamento sportivo di caratura internazionale, ma anche come una preziosa occasione di inclusione, socialità e valorizzazione del territorio, ribadendo il ruolo centrale dello sport urbano nella vita delle città contemporanee.