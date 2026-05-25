Enrico Zanoncello, velocista della Bardiani CSF 7 Saber, è stato al centro di una controversia durante la tappa del Giro d’Italia di ciclismo a Milano. Il corridore è stato espulso dalla corsa rosa dopo un episodio avvenuto nella volata conclusiva, che ha visto Zanoncello colpire con una testata il corridore australiano Robert Donaldson, causando la sua rovinosa caduta. L’incidente si è verificato in un momento concitato della volata finale, in cui la tensione e la velocità elevata hanno reso la situazione particolarmente pericolosa. La testata di Zanoncello ha sbilanciato Donaldson, che è caduto pesantemente a terra mentre gli altri ciclisti cercavano di evitare l'impatto.

Il contatto Zanoncello - Donaldson

Fortunatamente, le conseguenze fisiche per Donaldson non sono state gravi, ma il gesto ha immediatamente attirato l’attenzione dei commissari di gara. I giudici, dopo aver rivisto ripetutamente le immagini, hanno preso una decisione rapida e severa. Zanoncello è stato sanzionato con una multa di 500 franchi svizzeri, un cartellino giallo e soprattutto la squalifica immediata dal Giro d’Italia.

Per Zanoncello, questa era la terza partecipazione al Giro d’Italia. Fino a questo punto, il suo miglior risultato era stato un nono posto nella frazione di Napoli.

'Ho preso una spallata da sinistra'

Il giorno successivo all’espulsione, Zanoncello ha voluto chiarire la sua posizione attraverso un post pubblicato su Instagram.

Ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto, sottolineando come la dinamica dell’incidente sia stata più complessa di quanto mostrato da una breve clip video.

"Voglio dire qualcosa su quanto successo ieri – ha scritto – Mi dispiace sinceramente per il ragazzo coinvolto nella caduta. Non avrei mai voluto che finisse così. È stata una volata molto caotica: ho ricevuto una spallata da sinistra, ho perso il controllo della bici e in quel momento non avevo più spazio per evitare il contatto".

Proseguendo nel suo racconto, Zanoncello ha spiegato che la testata è stata una conseguenza involontaria del tentativo di mantenere l’equilibrio e riprendere il controllo della bicicletta: "Non c’è mai stata alcuna intenzione di colpire o mettere in pericolo qualcuno.

Mi dispiace davvero per quello che è successo. Credo anche che sia un’ingiustizia giudicare quanto accaduto basandosi solo su una clip breve; vedendo le immagini complete, la dinamica appare diversa e più chiara".

L’amarezza per l’addio anticipato dalla corsa rosa traspare chiaramente nelle parole di Zanoncello: "Lasciare il Giro in questo modo fa male e non è assolutamente come avrei voluto che finisse".

Infine, il corridore ha voluto augurare una pronta guarigione a Donaldson, dimostrando sportività e rispetto verso il collega coinvolto nell’incidente.