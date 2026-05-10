Alexander Zverev ha offerto le sue riflessioni a Roma, a seguito di un convincente successo per 6-1, 6-4 contro Alexander Blockx. Il tennista tedesco ha analizzato l'influenza dell'assenza di Carlos Alcaraz dal prossimo Roland Garros, indicando Jannik Sinner come il giocatore che risentirà maggiormente di tale defezione. Secondo Zverev, Sinner si trova ora nella posizione di grande favorito per la vittoria del prestigioso torneo parigino, un ruolo che comporta una pressione significativa. Questa analisi di Zverev sottolinea come l'equilibrio delle forze in campo sia stato profondamente alterato dall'assenza di Alcaraz.

L'Ascesa di Sinner a "Grande Favorito"

Zverev ha approfondito la sua visione, chiarendo che l'assenza di Alcaraz, dovuta a un infortunio al polso, sposta il baricentro delle aspettative. "Penso che la differenza più grande probabilmente la sente Jannik, perché ora è davvero, davvero il grande favorito", ha dichiarato il tennista tedesco. Ha poi elaborato il concetto, evidenziando come Carlos Alcaraz, quando in piena forma fisica, fosse considerato "alla pari o addirittura sopra Jannik come favoritismo, soprattutto sulla terra battuta". Questa valutazione era particolarmente valida per il Roland Garros, un torneo che Alcaraz aveva già conquistato per due volte. L'uscita di scena del campione spagnolo, quindi, non solo apre nuove opportunità per gli altri contendenti, ma carica Sinner di un'inedita responsabilità e di aspettative elevate.

La Strategia di Zverev: Concentrazione e Miglioramento

Nonostante il mutato panorama competitivo, Alexander Zverev ha ribadito la sua ferma intenzione di mantenere il focus sulla propria performance. "Per me, devo concentrarmi sulle cose che posso controllare e cercare di migliorare di nuovo per cercare di battere Jannik", ha affermato con chiarezza. Il tedesco ha enfatizzato l'importanza di un approccio passo dopo passo, dichiarando: "Questo è l'importante. Arrivarci è anche importante, giusto? Non si può parlare di qualcuno che potresti affrontare in finale prima di aver vinto i primi sei incontri". Questa prospettiva evidenzia la sua determinazione a progredire nel torneo senza farsi distrarre dalle speculazioni sul tabellone o sui potenziali avversari nelle fasi più avanzate.

La sua attenzione è rivolta esclusivamente al proprio percorso di miglioramento e alla preparazione per ogni singolo match.

Sinner e la Corsa al Career Grand Slam

Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, si presenta a Parigi con un obiettivo ambizioso: completare il career Grand Slam. Un traguardo che assume un significato ancora più profondo considerando il suo percorso recente. Nella memorabile finale del Roland Garros 2025, Sinner aveva sfiorato la vittoria, avendo a disposizione ben tre match point contro Carlos Alcaraz, prima di arrendersi. L'assenza del suo "grande rivale", come lo ha definito Zverev, non solo apre una strada potenzialmente più agevole verso il titolo, ma al contempo amplifica la pressione su Sinner, che ora si trova a dover gestire aspettative elevate in un contesto in cui è il favorito indiscusso.

La sua performance al Roland Garros sarà quindi osservata con particolare attenzione, poiché rappresenta un'opportunità cruciale per consolidare la sua posizione al vertice del tennis mondiale e realizzare un obiettivo storico.