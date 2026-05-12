Una parentesi mondana destinata a trasformarsi in un piccolo caso. Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP e tra i nomi più attesi degli Internazionali d’Italia, si è ritrovato al centro di un episodio inatteso nel pieno della notte romana, davanti a uno dei locali più noti della città. Intorno alle 22:15 di lunedì, il tedesco è arrivato allo Zuma di via della Fontanella di Borghese insieme al fratello Mischa e a un amico, con l’idea di trascorrere la serata sulla terrazza del ristorante. L’accesso, però, non è stato immediato: il personale non lo ha riconosciuto e ha applicato senza eccezioni la regola delle prenotazioni, lasciandolo fuori come un qualsiasi cliente senza tavolo.

Ruggeri, l'ex deputato racconta la vicenda

A raccontare il dietro le quinte è stato Andrea Ruggieri, ex deputato, intervenuto al microfono del podcast TennisTalker. Secondo la sua ricostruzione, è stato lui a sbloccare la situazione spiegando allo staff che Zverev e i suoi accompagnatori erano con lui e avrebbero potuto entrare sfruttando la sua prenotazione. Ma il colpo di scena non si è esaurito lì: il gruppo sarebbe stato fermato una seconda volta, perché il tavolo risultava assegnato a due persone e non a cinque. Dopo un breve confronto, tutto si è risolto senza tensioni, mentre Ruggieri ha descritto un Zverev “imbarazzatissimo”, ma sempre cordiale. Dal locale, invece, nessuna apertura: soltanto un secco “no comment”.

Dal caso in sala alla sfida sul campo

Chiusa la parentesi fuori dal campo, per Zverev è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sull’obiettivo sportivo. In questo momento il tedesco è protagonista agli Internazionali contro Luciano Darderi, negli ottavi di finale. Se dovesse vincere, sullo sfondo resta anche l’ipotesi di un incrocio ad altissima intensità con Jannik Sinner, un eventuale rematch che riaccenderebbe i riflettori dopo la netta finale di Madrid vinta dal numero uno del mondo. Per Zverev, dunque, la notte movimentata nella Capitale rischia di restare solo un episodio di colore. Da qui in avanti, conteranno solo servizio, risposta e tenuta mentale. Roma, per ora, gli ha regalato un piccolo imprevisto; il torneo, invece, è pronto a chiedergli molto di più.