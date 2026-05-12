Un Alexander Zverev visibilmente abbattuto ha sprecato quattro match point nel tie-break del secondo set, finendo per subire una clamorosa rimonta e una pesante sconfitta per 6-1, 6-7(10), 0-6 contro l’italiano Luciano Darderi sul Centrale della BNP Paribas Arena di Roma.

Dopo il crollo, il tedesco ha sfogato tutta la propria frustrazione contro la terra rossa romana, definendola “il peggior campo su cui abbia mai giocato.”

Interrogato sulle difficili condizioni atmosferiche e sul forte vento, Zverev ha però puntato soprattutto il dito contro la qualità del terreno di gioco, accusato di provocare rimbalzi irregolari e imprevedibili.

“È stato difficile giocare. Voglio dire, sinceramente, penso che questo sia il peggior campo su cui abbia mai giocato,” ha dichiarato Zverev. “Tra tornei juniores, professionistici, futures e allenamenti, non avevo mai giocato su un campo con una qualità così scarsa.

“Ho un match point e la palla mi salta sopra la testa. Ho una palla break e la palla rotola. Insomma…

Sì, il vento era complicato. Ma nel complesso penso semplicemente che avrei dovuto vincere la partita in due set. Dopo, lui ha giocato in maniera fantastica.”

Va detto che le dichiarazioni di Zverev sono arrivate pochi minuti dopo una sconfitta difficile da digerire in un match che sembrava ormai nelle sue mani.

Tuttavia, le sue parole rischiano di alimentare ulteriormente le critiche, soprattutto considerando quanto dichiarato appena qualche settimana fa dopo la pesante sconfitta subita contro Jannik Sinner nella finale del Mutua Madrid Open, persa in appena 58 minuti.

In quell’occasione, Zverev si era collocato sullo stesso livello di Carlos Alcaraz, sostenendo che soltanto pochi giocatori fossero realmente vicini al numero uno del mondo.

“Penso che in questo momento ci sia un grande divario tra Sinner e tutti gli altri,” aveva detto Zverev a Madrid. “È piuttosto semplice. Credo che ci sia un grande distacco tra Sinner e il resto del circuito. E penso che ci sia un altro gap tra Alcaraz, me stesso, forse Novak, e tutti gli altri.

“Credo che al momento esistano due livelli distinti. È difficile sostenere il contrario quando Sinner non perde una partita da quanti Masters? Da Shanghai. Non perde un match da quasi nove mesi. Bisogna ammettere che c’è un divario tra lui e tutti gli altri.”

Oggi, però, Zverev è stato travolto nel terzo set da Luciano Darderi, numero 20 del ranking, giocatore che prima di questa vittoria aveva un bilancio di appena 3 successi e 15 sconfitte contro avversari Top 20, prima di firmare una delle vittorie più importanti della sua carriera.