La Nazionale italiana di basket si prepara a un importante appuntamento a Gorizia, dove affronterà in amichevole la Croazia. Questo evento segna un atteso ritorno per gli Azzurri nella città friulana dopo ben ventisette anni, riaccendendo l'entusiasmo degli appassionati locali. L'incontro riveste un'importanza cruciale in quanto rappresenta il primo test di avvicinamento in vista degli impegni ufficiali di luglio, fondamentali per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Un'altra novità di rilievo è l'esordio da capoallenatore per Marco Ramondino, che assume temporaneamente la guida tecnica della squadra, sostituendo il commissario tecnico Luca Banchi.

Alla vigilia della partita, coach Ramondino ha condiviso le sue aspettative e la filosofia di approccio: «Affrontiamo con energia, determinazione e curiosità il primo dei due test amichevoli prima delle gare ufficiali in Islanda e con la Lituania. In questi giorni il roster è cambiato diverse volte e solo da oggi siamo al completo con gli ultimi arrivi. La Croazia è un avversario impegnativo e confidiamo anche nel sostegno del PalaBigot e di un territorio che da sempre ama il basket e la Nazionale. In questa fase è particolarmente importante gestire i carichi di lavoro e per questo sceglierò il roster al termine della sessione di tiro di domattina». Le sue parole sottolineano l'importanza di questi incontri preparatori.

Italia-Croazia: storia di una rivalità cestistica

La sfida tra Italia e Croazia non è un confronto qualsiasi, ma il quarantunesimo capitolo di una rivalità storica che affonda le radici nel 1992. La prima partita tra le due nazionali, disputata a Trieste, vide la vittoria dei croati, che schieravano una formazione stellare. Tra i protagonisti di quell'incontro spiccava Dražen Petrović, autore di trentadue punti, affiancato da leggende del calibro di Toni Kukoč, Arijan Komazec e Dino Rađa. L'ultimo precedente tra le due squadre risale a EuroBasket 2022, quando gli Azzurri riuscirono a imporsi con il punteggio di 81-76 nella fase a gironi, giocata nell'iconico Forum di Milano, un risultato che ancora oggi è ben impresso nella memoria collettiva.

L'amichevole di Gorizia si inserisce in un calendario fitto di preparazione. Dopo questo impegno, la Nazionale affronterà un'altra prestigiosa amichevole contro la Slovenia, in programma a Celje. Questi test sono fondamentali per la messa a punto della squadra in vista degli appuntamenti ufficiali di qualificazione, che vedranno l'Italia impegnata il 2 luglio in Islanda e, successivamente, il 5 luglio a Bologna contro la Lituania, due gare che definiranno il percorso azzurro verso i Mondiali.

Le formazioni in campo: tra esperienza e nuove leve

La guida tecnica della Nazionale italiana è temporaneamente affidata a Marco Ramondino, a causa dell'assenza del CT Luca Banchi per motivi familiari. Il gruppo azzurro si presenta con una composizione eterogenea, che include sia giocatori esperti che giovani talenti emergenti, tra cui spiccano gli atleti reduci dalla recente finale scudetto.

La Croazia, d'altro canto, si profila come un avversario di grande spessore, potendo contare su un nucleo di stelle NBA di primissimo piano come Dario Saric e Ivica Zubac. A questi si aggiunge il talento purissimo di Mario Hezonja e la regia del playmaker naturalizzato Jaleen Smith, oltre a diversi elementi dotati di grande fisicità ma ancora in cerca di una definitiva consacrazione sul palcoscenico internazionale.

Per rispondere alla notevole potenza di fuoco avversaria, lo staff tecnico italiano ha scelto di varare una rosa sperimentale. Questa strategia mira a bilanciare le certezze, rappresentate dalla collaudata coppia formata da Matteo Spagnolo e Gabriele Procida – entrambi stabilmente inseriti nei ritmi frenetici dell'Eurolega – con la freschezza e l'entusiasmo di giovani promesse come Francesco Ferrari.

La squadra include anche una folta rappresentanza di atleti provenienti dal campionato di Serie A2, una scelta che sposa appieno la nuova linea federale, volta a valorizzare e testare i migliori talenti della nostra seconda divisione nazionale nei contesti internazionali più impegnativi.

Il match amichevole tra Italia e Croazia, attesissimo dagli appassionati, è in programma mercoledì alle ore 19:30. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), oltre che in diretta streaming tramite le piattaforme SkyGo e Now. Un'occasione imperdibile per vedere all'opera la Nazionale in questa fase cruciale di preparazione.