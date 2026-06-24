Un oggetto di straordinario valore storico è giunto a Miami, proveniente da Stirling, in Scozia. Si tratta del pallone più antico del mondo, un cimelio datato tra il 1540 e il 1570, che sarà esposto al museo di Coral Gables fino a sabato. La sua presenza eccezionale celebra l'incontro tra Scozia e Brasile, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di connettersi con le radici più profonde di questo sport.

Il viaggio di un reperto senza tempo

Riconosciuto ufficialmente dal Guinness dei primati come il pallone più antico al mondo, questo straordinario reperto ha intrapreso un lungo viaggio dal castello di Stirling fino alla Florida.

La sua manifattura è un esempio affascinante dell'artigianato dell'epoca: è realizzato in cuoio, con una vescica di maiale a fungere da camera d'aria interna. Le sue dimensioni, simili a quelle di un piccolo melone, ne evidenziano la natura di oggetto storico, ben diverso dai palloni moderni.

Un'occasione imperdibile per gli appassionati

L'esposizione del pallone storico a Miami è un evento di grande risonanza, che si svolge in concomitanza con la partita tra Scozia e Brasile. Questa rara occasione permette al pubblico di ammirare da vicino un autentico frammento del XVI secolo, testimone delle origini del gioco del calcio. Il museo di Coral Gables ospiterà questo prezioso oggetto, rendendolo accessibile agli appassionati e ai curiosi per un periodo limitato, fino alla giornata di sabato.

Il valore storico e la sua eccezionale esposizione

Normalmente, il pallone più antico del mondo è custodito con la massima cura presso lo Stirling Smith Art Gallery and Museum, dove rappresenta un reperto storico di grande importanza. Il suo trasferimento a Miami costituisce un evento di portata eccezionale, poiché segna la prima volta che questo oggetto di tale antichità e valore partecipa a una manifestazione direttamente collegata a una partita dei Mondiali. Questa mostra temporanea sottolinea il legame profondo tra la storia e gli eventi sportivi contemporanei, celebrando l'evoluzione di uno sport amato in tutto il mondo.