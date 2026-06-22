Il presidente della FIGC ha lanciato un richiamo netto e incisivo sul valore imprescindibile della responsabilità nel mondo del calcio, sottolineando con particolare enfasi che «non assumersi responsabilità non fa bene al nostro mondo». Questo messaggio, pronunciato nel corso di un significativo intervento pubblico, si propone di stimolare una riflessione profonda e necessaria sul ruolo cruciale che ogni singolo attore è chiamato a svolgere all'interno del complesso sistema federale, promuovendo un impegno più consapevole e una partecipazione attiva per il bene comune.

Il monito del presidente Abete al calcio italiano

Nel suo articolato intervento, il presidente ha delineato con chiarezza come la mancata assunzione di responsabilità possa concretamente danneggiare e compromettere l'integrità e la funzionalità dell'intero ambiente calcistico. La sua affermazione perentoria, «non assumersi responsabilità non fa bene al nostro mondo», è stata formulata con l'obiettivo specifico di richiamare l'attenzione di tutti gli operatori e i protagonisti del settore sulla necessità impellente di un impegno condiviso, consapevole e proattivo. Questo appello mira a infondere una cultura di maggiore proattività e a promuovere una visione lungimirante, essenziale per affrontare le sfide attuali e future del calcio italiano.

Una chiamata alla coesione e alla solidità

Il richiamo del presidente Abete si inserisce in un periodo particolarmente delicato, in cui il calcio italiano è chiamato a confrontarsi con una serie di sfide complesse e articolate. Queste problematiche si manifestano sia sul piano strettamente organizzativo, richiedendo efficienza e innovazione, sia su quello etico, esigendo trasparenza e integrità. Il presidente ha voluto enfatizzare con determinazione che solo attraverso la costruzione e il consolidamento di una robusta cultura della responsabilità e mediante una partecipazione attiva e costruttiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, sarà possibile garantire la stabilità, la solidità e, in ultima analisi, la credibilità dell'intero sistema.

Questo approccio è considerato l'unica via per superare le difficoltà e per assicurare un futuro prospero e duraturo al movimento calcistico nazionale.

In tale contesto, la FIGC ha costantemente promosso e continua a implementare diverse iniziative strategiche, tutte orientate a rafforzare la governance e ad accrescere i livelli di trasparenza all'interno del calcio italiano. Tra queste azioni concrete si annoverano l'implementazione di programmi di formazione mirati e specifici, pensati per dirigenti e operatori del settore, e l'adozione, nonché l'applicazione rigorosa, di codici etici sempre più stringenti e aggiornati. Questi elementi, sebbene non citati direttamente nel discorso specifico del presidente, costituiscono pilastri fondamentali e un contesto operativo essenziale per comprendere appieno la portata e l'importanza del suo richiamo alla responsabilità, contribuendo a costruire un futuro più robusto, equo e integro per il calcio nazionale.