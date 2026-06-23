Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso le sue considerazioni in merito all’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Sottolineando l’importanza delle azioni concrete, Abodi ha affermato che «la differenza non la fanno solo le persone ma le cose che fanno». Ha poi ribadito che «le cose da fare si sanno quali sono, la differenza sarà tra farle e non farle», evidenziando la necessità di una concretezza tangibile nelle attese riforme del sistema calcistico italiano.

Incontro imminente per le riforme del calcio

In un’ottica di dialogo e collaborazione, il ministro ha annunciato un prossimo incontro, dichiarando: «Giovedì ci incontreremo, io ascolterò le priorità e quello che verrà richiesto, anche se le conosco molto bene». Abodi ha riaffermato la piena disponibilità del suo dicastero, assicurando che «da parte nostra le condizioni ci sono sempre state» per passare dalle parole ai fatti. L’auspicio è che il mondo del calcio possa finalmente compiere il primo passo decisivo verso le riforme strutturali e organizzative da tempo invocate.

Aspettative sul Consiglio Federale e risultati

Riguardo alla riconferma dell’intero Consiglio Federale, il ministro Abodi ha mantenuto un approccio pragmatico, osservando che «sarà fondamentale quello che succederà nei fatti concreti».

Ha espresso una cauta speranza, affermando: «Sarò felice di sorprendermi che lo stesso consiglio federale riuscirà a produrre risultati diversi rispetto al passato». Questa dichiarazione pone l’accento sull’efficacia delle future iniziative e delle decisioni operative, più che sulla mera composizione degli organi direttivi della Federazione.

Contesto dell’elezione di Giovanni Malagò

L’elezione di Giovanni Malagò a presidente della FIGC si è concretizzata con un significativo 68,58% dei voti, superando in modo netto il suo contendente, Giancarlo Abete. L’assemblea federale, che ha visto la partecipazione di 266 delegati su un totale di 273, si è tenuta a Roma, presso il Rome Cavalieri – Waldorf Astoria Hotel.

Malagò subentra a Gabriele Gravina, il quale aveva rassegnato le dimissioni a seguito della mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali. Questo risultato elettorale segna l’inizio di una nuova fase per la Federazione, che si trova ora di fronte alla sfida di rilanciare il calcio italiano attraverso l’implementazione di riforme strutturali e il rafforzamento della coesione tra tutte le componenti del sistema sportivo.