Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è giunto a Trieste per partecipare alla tappa locale del “Viaggio del Ricordo”, un'importante iniziativa dedicata alla memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La sua presenza sottolinea l'impegno istituzionale in questo progetto di commemorazione storica.

L’evento triestino si inserisce nel più ampio contesto del “Treno del Ricordo”, un progetto itinerante e significativo promosso proprio dal ministro Abodi. A bordo di un treno storico appositamente allestito, il convoglio ha attraversato l’Italia, ospitando una mostra multimediale dedicata alla tragedia delle foibe e all’esodo degli italiani provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia, offrendo un'occasione unica di riflessione e conoscenza.

Il Treno del Ricordo: un percorso attraverso l'Italia

Il “Treno del Ricordo” ha iniziato il suo percorso a Trieste il 10 febbraio, in concomitanza con il Giorno del Ricordo, data di grande rilevanza nazionale. Da lì, ha compiuto un viaggio di undici tappe, raggiungendo Siracusa e registrando un notevole successo con oltre ventimila visitatori. Il convoglio è stato meticolosamente allestito con pannelli informativi, immagini d’archivio e persino masserizie degli esuli, trasformandosi in un vero e proprio percorso di memoria e riflessione che ha toccato diverse regioni del Paese, sensibilizzando il pubblico su una pagina dolorosa della storia italiana.

Obiettivi e valore della memoria

Il progetto, fortemente voluto e promosso da Andrea Abodi, è stato realizzato grazie al contributo essenziale della Struttura di missione per gli anniversari nazionali, del Gruppo FS Italiane e di Fondazione FS.

La collaborazione con numerosi ministeri e istituzioni culturali ha permesso di concretizzare questa ambiziosa iniziativa. L’obiettivo primario è mantenere viva la memoria di eventi storici cruciali, attraverso un'esperienza diretta e coinvolgente che raggiunge cittadini di ogni età, in particolare le nuove generazioni.

La tappa a Trieste del “Viaggio del Ricordo” riveste un profondo valore simbolico. La città, infatti, è stata storicamente al centro degli eventi commemorati, rendendo la presenza del ministro e l'iniziativa stessa una testimonianza tangibile dell’impegno delle istituzioni nel promuovere la conoscenza storica e il valore inestimabile della memoria collettiva.

Il ministro Abodi ha reiterato l’importanza fondamentale di queste iniziative, specialmente per le nuove generazioni.

L'intento è che la memoria storica non sia solo un ricordo, ma diventi un solido fondamento per la consapevolezza civica e la coesione nazionale, elementi indispensabili per il futuro del Paese.

Le tappe e il successo dell'iniziativa

Il “Treno del Ricordo” ha percorso un itinerario che ha toccato diverse città italiane, tra cui Pordenone, Bologna, Pescara, L’Aquila, Roma, Latina, Salerno, Reggio Calabria e Palermo, per poi concludersi a Siracusa il primo marzo. Il bilancio finale ha confermato il grande successo dell'iniziativa, con oltre ventimila visitatori che hanno avuto l'opportunità di approfondire la conoscenza di questi eventi storici. Presentata ufficialmente a Palazzo Chigi, l'iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di ministeri, agenzie giovanili e istituti culturali, consolidando il suo ruolo come strumento efficace di memoria collettiva e di educazione civica.