Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato una decisione significativa per il calcio femminile italiano. A margine dell’evento “Bando Oratori 2026 – Investire nei giovani, costruire comunità. Dalle idee ai progetti” in Senato, il ministro ha comunicato l'assegnazione dell'1% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi, destinate alla FIGC, al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile. Un provvedimento che Abodi ha definito un “atto politico forte”, sottolineando come "andava fatto già quando venne riconosciuto il professionismo".

Abodi ha chiarito la sua visione, affermando di non voler mai mettere in concorrenza le priorità, ma di tradurre in azioni concrete ciò che spesso rimane confinato alle dichiarazioni. “Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al calcio femminile l’1%, quello che poi nelle dichiarazioni spesso si dice ma nei fatti non si fa”, ha dichiarato. Il ministro ha enfatizzato l'importanza di questo passo, ritenendo che senza adeguate risorse a supporto, il professionismo rischia di essere “solo demagogia”. La sua convinzione è che sia fondamentale puntare alla concretezza.

Un impulso concreto per il calcio femminile

Con queste parole, il ministro Abodi ha ribadito la necessità impellente di passare dalle intenzioni alle realizzazioni.

Ha evidenziato come il riconoscimento di questa percentuale rappresenti un impegno tangibile per la crescita e lo sviluppo del movimento sportivo femminile. “Non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio tutti sui provvedimenti del Governo, in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti; a me interessa costruire, creare valore e risolvere problemi, perché lo dobbiamo al calcio in generale e agli appassionati”, ha affermato. Abodi ha inoltre espresso la sensazione di una certa “autoreferenzialità” nel mondo del calcio, che a suo avviso “va superata” per il bene comune.

Prospettive e rafforzamento strutturale

Questo importante provvedimento si inserisce in un contesto in cui il calcio femminile italiano ha sì ottenuto lo status professionistico, ma ha storicamente sofferto per una cronica mancanza di risorse adeguate.

L'assegnazione dell'1% dei diritti audiovisivi costituisce pertanto un primo, significativo passo verso una maggiore sostenibilità economica e un indispensabile rafforzamento strutturale dell'intero movimento. È stato inoltre confermato che, entro la fine dell’anno, sono previsti ulteriori provvedimenti mirati a potenziare i vivai e a sostenere attivamente le società dilettantistiche che si impegnano nella fondamentale attività di formazione giovanile. L'obiettivo è garantire un futuro più solido e prospero per il calcio femminile a tutti i livelli.