Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha delineato un nuovo orizzonte per il calcio italiano, spostando l'attenzione al 2030 dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. La dichiarazione è avvenuta a Roma, durante la presentazione dei risultati del progetto “Rete Futuro”, nel giorno di avvio dei Mondiali 2026, sottolineando la necessità di una prospettiva futura.

L'orizzonte 2030 del calcio italiano

Interrogato sulla possibilità di un ripescaggio dell'Italia per i Mondiali 2026, Abodi ha richiamato le parole di Infantino, chiarendo la posizione italiana.

“Infantino ha detto non c’è mai stata la possibilità che l’Italia potesse venire ripescata? Ha detto in modo differente quello che io ho detto dal primo momento. Il fatto che lo abbia detto diciamo non aggiunge sostanzialmente nulla rispetto al nostro pensiero. Il nostro orizzonte ormai è il 2030”. Questa affermazione ribadisce la ferma volontà di superare la delusione e di concentrarsi sul prossimo ciclo mondiale.

Strategia e programmazione

Con questa prospettiva, l'attenzione del ministro è ora interamente rivolta alla Coppa del Mondo del 2030. L'esclusione dal torneo in corso diventa un punto di partenza per una nuova programmazione. Il riferimento al progetto “Rete Futuro” suggerisce un legame intrinseco tra il rilancio del movimento sportivo nazionale e una pianificazione a lungo termine, cruciale per costruire un percorso solido e credibile per il calcio italiano.

Il contesto dei Mondiali 2030

La Coppa del Mondo FIFA 2030 sarà un evento storico, ospitata da sei nazioni: Marocco, Portogallo e Spagna come candidati principali, con Uruguay, Argentina e Paraguay coinvolti per le partite celebrative del centenario. Tutti e sei i Paesi sono automaticamente qualificati. Questo quadro internazionale evidenzia l'importanza strategica di una pianificazione anticipata per la partecipazione a un evento di tale portata, rendendo l'indicazione di Abodi di guardare al 2030 una scelta coerente e lungimirante per il calcio nazionale.