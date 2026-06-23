Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha ribadito con forza l'importanza di rafforzare il ruolo degli oratori come pilastri educativi e sociali. Durante l'evento “Bando Oratori 2026 – Investire nei giovani, costruire comunità. Dalle idee ai progetti”, tenutosi in Senato, il Ministro ha sottolineato come “investire negli oratori come mai nella storia repubblicana” rappresenti un passo decisivo per restituire a questi luoghi la loro centralità.

Investimenti senza precedenti per gli oratori

Nel corso del suo intervento, Abodi ha evidenziato la necessità di informare adeguatamente la comunità sugli strumenti messi a disposizione per lo sport.

La scelta di destinare investimenti agli oratori, in una misura senza precedenti nella storia repubblicana, mira proprio a questo obiettivo, concentrandosi sia sulle infrastrutture che sulle attività. L'intento è chiaro: far rivivere la centralità degli oratori come vera e propria agenzia educativa, capace di abbracciare lo sport in tutte le sue molteplici forme.

Il Ministro ha inoltre precisato che l'iniziativa non si limita a promuovere una singola disciplina sportiva, ma intende valorizzare “un modo di vivere e condividere una parte di sport che rappresenta per noi una priorità”. Questa visione ampia mira a integrare lo sport nel tessuto sociale e formativo dei giovani.

Il Bando Oratori 2026: obiettivi e impatto

L'evento in Senato ha offerto un'importante piattaforma di confronto sul Bando Oratori 2026, un'iniziativa strategica volta a sostenere progetti che favoriscano la crescita dei giovani e la coesione comunitaria attraverso la pratica sportiva. L'obiettivo primario è quello di valorizzare gli oratori non solo come semplici luoghi dedicati all'attività fisica, ma come autentiche agenzie educative in grado di promuovere attivamente l'inclusione, la partecipazione e il benessere sociale.

Fondi e aree di intervento per le infrastrutture sportive

Il governo ha stanziato un totale di 400 milioni di euro per lo sviluppo e la riqualificazione di infrastrutture sportive ad alto impatto sociale.

Tra queste, gli oratori rivestono un ruolo prioritario, in particolare quelli situati nelle periferie urbane degradate. Una prima tranche di 180 milioni di euro è già stata destinata a progetti specifici in diverse aree del territorio nazionale.

Questi fondi saranno impiegati in località come Rozzano, nei quartieri Alessandrino-Quarticciolo di Roma, a Scampia e Secondigliano a Napoli, San Cristoforo a Catania, Borgo Nuovo a Palermo, e nelle aree di Orta Nova, Rosarno e San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro. Questa iniziativa concreta riafferma l'impegno del governo nel rafforzare lo sport sociale come strumento fondamentale di coesione e rigenerazione urbana.