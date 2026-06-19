Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso soddisfazione per l'esito dell'assemblea di Sport e Salute, che ha sancito il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Abodi ha definito la conferma dei membri del CdA "meritata", sottolineando il lavoro compiuto negli ultimi tre anni e l'importanza della continuità nel prossimo ciclo.

Il Ruolo Strategico dello Sport e le Nuove Sfide

L'assemblea è stata un'occasione preziosa per il Ministro Abodi per rimarcare il lavoro proficuo svolto e delineare nuove sfide. L'operato degli ultimi tre anni ha rafforzato il ruolo strategico dello sport nella società italiana, consolidando la sua funzione indispensabile nelle politiche pubbliche.

Continuità Governativa e Obiettivi Futuri

La riconferma del CdA, ha spiegato Abodi, garantisce continuità nell'attuazione delle linee di indirizzo ispirate dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sostenute da colleghi di Governo, Parlamento, enti territoriali, CONI e CIP. Il Ministro ha rinnovato la sua riconoscenza e gratitudine all'Esecutivo.

I risultati ottenuti costituiscono una base solida per una nuova fase di crescita. L'obiettivo è rendere l'azione del Governo più efficace nel sostenere il sistema sportivo italiano, coniugando il prestigio dei risultati e delle capacità organizzative con la crescente efficacia della sua funzione educativa, sociale e di promozione del benessere psicofisico, a servizio del bene comune e della coesione sociale.

Controversie Passate e la Governance

In passato, il rinnovo delle nomine in Sport e Salute aveva suscitato polemiche, in particolare per la presenza nel CdA di Fabio Caiazzo, radiato da un ente di promozione sportiva. Il deputato Berruto aveva criticato la sua riconferma come "provocazione inaccettabile", denunciando una presunta politicizzazione eccessiva e un uso clientelare delle nomine. Tali tensioni sottolineano come la governance di Sport e Salute rimanga un tema delicato, con richieste di maggiore trasparenza e merito.