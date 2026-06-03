Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha evidenziato il valore del Grand Prix di taekwondo, un appuntamento che si rinnova all'indomani della Festa della Repubblica e celebra i sessant'anni della Federazione Italiana Taekwondo. Abodi ha sottolineato come Roma sia un "palinsesto continuo tra sport, arte, cultura e spettacolo", pronta ad affrontare sfide sempre più impegnative. Lo sport, ha aggiunto, ha conquistato una sua centralità, come dimostrato nelle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica.

Il World Taekwondo Grand Prix a Roma

Dal 4 al 7 giugno 2026, il Foro Italico di Roma ospiterà il World Taekwondo Grand Prix, evento di caratura mondiale con l'élite del taekwondo. Promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), questa edizione è storica: per la prima volta, il Grand Prix Olimpico si unisce al World Para Taekwondo Grand Prix, in un format integrato che coniuga eccellenza sportiva e inclusione. L'evento celebra i 60 anni del taekwondo in Italia e il primato della FITA nella classifica mondiale tra 215 federazioni. Il motto è "Inside the story".

Le competizioni: Olimpico e Para Taekwondo

Dal 5 al 7 giugno, il Grand Prix Olimpico accoglierà i migliori 28 atleti per ciascuna delle otto categorie di peso olimpiche (quattro maschili e quattro femminili), selezionati in base al WT Olympic Ranking di febbraio 2026.

Le sfide si svolgeranno in un tabellone a eliminazione diretta con il sistema "Best of 3". Le sessioni serali (dalle 17:30 alle 20:30) saranno dedicate a semifinali, finali e cerimonie di premiazione. Le categorie includono W-57 kg, W-67 kg, M-80 kg (5 giugno); W+67 kg, M-68 kg, M+80 kg (6 giugno); W-49 kg, M-58 kg (7 giugno). Debutteranno i guanti sensoriali per il rilevamento automatico dei colpi, affiancati dal sistema Daedo Gen3 PSS e dall'Instant Video Replay. I medagliati riceveranno premi in denaro (5.000 dollari all'oro, 3.000 all'argento, 1.000 al bronzo) e punti ranking.

Il 4 giugno, il Foro Italico sarà interamente dedicato al World Para Taekwondo Grand Prix, riservato agli atleti della Sport Class K44 (con limitazioni funzionali agli arti superiori).

Dieci categorie (cinque maschili e cinque femminili) vedranno in gara un massimo di dodici atleti per categoria, selezionati in base al ranking di marzo 2026. I premi previsti sono 2.000 dollari all'oro, 1.000 all'argento e 500 al bronzo.

Gli eventi collaterali e la GP Arena

Per l'occasione, verrà allestita una GP Arena dedicata: una struttura temporanea di 58×26,5 metri con copertura reticolare, tre tatami di gara su pedana sopraelevata e tribune per il pubblico su più livelli. Il progetto architettonico è curato da Sport e Salute. Le squadre nazionali alloggeranno presso l'Hotel Barceló Roma. Attorno al Grand Prix, la FITA ha organizzato un vero e proprio festival del taekwondo nazionale con tre appuntamenti al Foro Italico: