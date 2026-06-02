In occasione della Festa della Repubblica, il presidente dell'Automobile Club d'Italia (Aci), Geronimo La Russa, ha evidenziato con forza come l'orgoglio di essere italiani si manifesti in modo significativo anche nel mondo del Motorsport. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante le celebrazioni del 2 giugno, hanno posto l'accento sul valore inestimabile dei giovani piloti italiani che stanno raggiungendo posizioni di vertice nelle più importanti competizioni internazionali.

"L'orgoglio di essere italiani si riflette con straordinaria forza anche nel nostro Motorsport", ha affermato La Russa, sottolineando con enfasi la presenza di nomi come Andrea Kimi Antonelli, ai vertici della Formula 1, Marco Bezzecchi nella MotoGP, Gabriele Minì in Formula 2 e Nicolò Bulega nella Superbike.

Il presidente dell'Aci ha proseguito, definendo questi successi come "la prova tangibile dell'eccellenza del nostro Paese". Ha inoltre ribadito l'impegno dell'Aci: "Come Aci siamo orgogliosi di supportare la crescita dei giovani talenti, costruendo quella filiera che oggi porta il Tricolore sul gradino più alto del podio nei contesti internazionali più prestigiosi".

Il ruolo strategico dei giovani talenti italiani nel Motorsport

Le parole di La Russa hanno messo in luce come la costante ascesa di giovani piloti italiani ai vertici delle principali discipline motoristiche rappresenti un chiaro segnale dell'eccellenza e del potenziale nazionale. Il sostegno attivo dell'Aci alla formazione e alla crescita di questi talenti si concretizza nella creazione di una filiera virtuosa.

Questa struttura permette all'Italia di mantenere una posizione di primissimo piano nelle competizioni mondiali, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e l'orgoglio nazionale tra i cittadini.

Un 2 giugno all'insegna della memoria e dei valori condivisi

La Festa della Repubblica di quest'anno è stata caratterizzata da una vasta e sentita partecipazione in ogni angolo d'Italia. A Roma, le celebrazioni hanno raggiunto il culmine con la tradizionale sfilata militare e civile, che ha percorso la suggestiva via dei Fori Imperiali, seguita dal sempre emozionante sorvolo delle Frecce Tricolori. In serata, l'attenzione si è spostata su una significativa celebrazione istituzionale, trasmessa in diretta da Piazza del Quirinale.

Questo evento ha riunito numerose personalità di spicco provenienti dal mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni, con l'obiettivo di riaffermare i fondamentali valori democratici e culturali che continuano a unire il Paese. La giornata ha rappresentato un momento cruciale di memoria storica e di condivisione collettiva, evidenziando il legame indissolubile tra le nuove generazioni e la ricca storia della Repubblica Italiana.