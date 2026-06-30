Napoli piange la scomparsa di Elio Cotena, ex campione europeo di pugilato, venuto a mancare all'età di 81 anni. La notizia è stata diffusa dal figlio Luciano attraverso i social media. I funerali si terranno domani, alle ore 17, presso la chiesa di Sant’Antonio nel quartiere Posillipo.
Una carriera tra ring e trionfi continentali
La carriera di Cotena nel mondo della boxe iniziò precocemente, a soli quattordici anni, nel quartiere San Lorenzo, dove si ispirò allo stile inconfondibile di Muhammad Ali. Partecipò alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, dove il suo percorso fu interrotto agli ottavi di finale dal sovietico Valery Plotnikov, in un incontro che lasciò dietro di sé un verdetto molto discusso.
Passato al professionismo, Cotena raggiunse l'apice della sua carriera il 12 febbraio 1975, quando a Napoli conquistò il titolo europeo dei pesi piuma. In quell'occasione, sconfisse per KO tecnico all’undicesima ripresa lo spagnolo José Antonio Jimenez. Dimostrò la sua superiorità difendendo con successo la cintura per ben quattro volte, prima di perderla il 3 dicembre 1976 a Madrid, contro Pedro Niño Jimenez, che lo mise KO alla dodicesima ripresa.
Dal pugilato all'organizzazione di eventi
Dopo aver appeso i guantoni al chiodo nel 1979, Elio Cotena non abbandonò il mondo della boxe, ma intraprese una nuova e altrettanto brillante strada: quella dell'organizzazione di incontri di pugilato. Divenne un procuratore di spicco, gestendo le carriere di campioni del calibro di Patrizio Oliva, Sumbu Kalambay, Gianfranco Rosi e Giovanni Parisi, contribuendo in modo significativo al successo di questi atleti.
La sua attività di organizzatore fu prolifica, con oltre 1.700 incontri promossi. In un periodo difficile dopo il ritiro, Cotena si reinventò, passando dalla vendita di buste di plastica a imprenditore di successo, arrivando ad aprire un ufficio a New York. Il suo impegno nel mondo dello sport andò oltre il pugilato, estendendosi anche alla promozione della storica traversata natatoria Capri-Napoli, un evento che riprese nel 2003 dopo oltre un decennio di interruzione.