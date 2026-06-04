L'ex numero uno del tennis mondiale, Andre Agassi, ora analista, ha criticato l'eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros. Sinner è uscito al secondo turno cedendo 18 degli ultimi 20 giochi a Juan Manuel Cerundolo, nonostante un vantaggio iniziale. Agassi ha sentenziato: "Nessuna scusa per il crollo di Sinner in meno di due ore".

Agassi ha imputato la sconfitta a una preparazione non adeguata, distinguendo tra essere in forma ed essere veramente preparati. Ha ricordato la propria esperienza di match da quattro ore, contrapponendola al crollo di Sinner in un'ora e 45 minuti per il caldo dopo una finale di cinque ore e mezza l'anno precedente, evidenziando la differenza tra forma e preparazione.

Ha anche suggerito un problema di idratazione, descrivendo la sua routine pre-partita (dieci-dodici litri d'acqua in 24 ore e rapporto proteine-carboidrati 4:1). "Meglio averla e non averne bisogno che il contrario", ha detto, ribadendo l'assenza di scuse per il crollo in così breve tempo.

Il punto di vista di Sinner

Dal canto suo, Sinner aveva già rivelato di essersi sentito debole e privo di energie, ammettendo di aver "colpito il muro" e ceduto sotto caldo e pressione. Visibilmente provato, ha chiarito che la sconfitta non è dovuta solo al caldo, ma a una combinazione di fattori: stanchezza accumulata, match precedente e scarso recupero. Ha descritto una crescente debolezza da metà terzo set, con vertigini e assenza di energie.

Pur riconoscendo il merito all'avversario, ha ribadito che la causa primaria del crollo è stata la sua condizione fisica e mentale. La sensazione di "colpire il muro" è stata inevitabile dal terzo set, aggravata da sessioni ravvicinate, energie esigue e una condizione fisica non ottimale al risveglio.

Nel quarto set, ha tentato un reset mentale, ma l'inerzia era compromessa. Ha ammesso: "Normalmente non mi succede, ma oggi non potevo fare di più".

Guardando al futuro, Sinner ha espresso la necessità di un recupero completo, anche mentale, poiché la complessa situazione a Parigi è stata il risultato di fattori difficilmente replicabili. Ha riflettuto che, senza i ritiri da Madrid o Roma, sarebbe forse arrivato a Parigi in condizioni simili.