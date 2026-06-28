Carlos Alcaraz, numero due del ranking mondiale, mostra progressi nel recupero dall'infortunio al polso destro. Dopo due mesi di stop (ritiro dall'Atp 500 di Barcellona), lo spagnolo ha condiviso sui social un video in cui si allena nuovamente con la racchetta nella mano destra. Cruciale, avendo finora palleggiato solo con la sinistra. L'infortunio gli ha impedito Roland Garros e Wimbledon. Il video è un passo avanti significativo.

L'obiettivo primario di Alcaraz è la tournée americana: i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, tappe fondamentali sul cemento nordamericano in vista degli US Open (al via dal 31 agosto).

Nonostante nessuna data ufficiale per il rientro, sui social ha espresso la sua determinazione a "tornare il prima possibile".

Obiettivo: la tournée americana

La riabilitazione di Carlos Alcaraz è seguita con attenzione. Dopo aver rinunciato a Roland Garros e Wimbledon, il focus è sulla tournée americana di agosto. Qui punta a difendere il titolo a Cincinnati e a presentarsi in forma agli US Open. Il ritorno in campo nei Masters 1000 di Montreal e Cincinnati è il principale traguardo a breve termine per il campione spagnolo.

Il recupero e le prossime tappe

Durante i due mesi di stop, Alcaraz ha mostrato sui social determinazione e pazienza negli allenamenti. L'infortunio al polso destro è stato gestito con cautela dallo staff medico e tecnico per evitare rischi.

L'assenza dai tornei europei ha influenzato la stagione, ma la priorità è il pieno recupero per gli impegni sul cemento nordamericano. Il video con la racchetta destra alimenta speranze di ripresa graduale e sicura, senza data ufficiale di rientro.