Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero due del mondo, ha mostrato significativi progressi nel suo percorso di recupero dall’infortunio al polso destro. Dopo circa due mesi di assenza dai campi, Alcaraz ha condiviso sui suoi canali social un video che lo ritrae mentre torna a impugnare la racchetta con la mano destra, un momento atteso che segna un importante passo avanti nella sua riabilitazione. Fino a questo momento, infatti, il giovane campione si era allenato palleggiando esclusivamente con la mano sinistra per non sollecitare l'arto infortunato.

Il percorso di recupero dall'infortunio al polso

L’infortunio che ha fermato Carlos Alcaraz risale a circa due mesi fa, durante il torneo ATP 500 di Barcellona. Questa battuta d'arresto ha costretto il tennista a rinunciare a partecipare ad appuntamenti di grande prestigio nel circuito internazionale, inclusi tornei fondamentali come il Roland Garros e il celebre appuntamento sull'erba di Wimbledon. La pubblicazione del video, in cui Alcaraz appare nuovamente con la racchetta nella mano dominante, rappresenta un segnale tangibile e incoraggiante del progresso nella fase più delicata della sua riabilitazione, confermando che il recupero sta procedendo come sperato.

Dopo un periodo iniziale in cui ha utilizzato la mano sinistra per mantenere il tono muscolare e la sensibilità con la racchetta, il tennista ha ora iniziato a colpire con la mano destra.

Questo passaggio è avvenuto senza l'ausilio di alcuna protezione, un dettaglio che evidenzia un netto miglioramento delle sue condizioni e una maggiore fiducia nella stabilità del polso. Il ritorno all'uso della mano destra è un indicatore chiave della sua capacità di riprendere gradualmente gli allenamenti a pieno regime.

Obiettivi futuri e il rientro nel circuito ATP

Nonostante l'impossibilità di prendere parte al torneo di Wimbledon, l'attenzione di Carlos Alcaraz è ora rivolta ai prossimi impegni sul cemento nordamericano. Il suo obiettivo primario è il rientro in campo per i prestigiosi Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. Questi tornei, cruciali per la preparazione, rappresentano tappe fondamentali in vista degli US Open, l'ultimo Slam della stagione, che prenderà il via a partire dal 31 agosto.

Il rientro di Alcaraz nella tournée nordamericana su cemento è atteso con grande interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori. L'obiettivo dichiarato del numero due del mondo è quello di raggiungere le condizioni fisiche e tecniche ottimali proprio in concomitanza con gli US Open, dove punta a essere competitivo ai massimi livelli. La sua riabilitazione è stata meticolosa e il video condiviso è un chiaro messaggio della sua determinazione a tornare protagonista nel circuito tennistico internazionale.