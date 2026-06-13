Un segnale incoraggiante per il mondo del tennis e per i suoi numerosi fan: Carlos Alcaraz, il numero due del mondo, è stato avvistato mentre correva senza alcuna protezione al polso destro infortunato. Questa immagine, diffusa attraverso un video sui social media, rappresenta un chiaro indizio di un significativo progresso nel suo percorso di recupero, dopo circa due mesi di assenza dai campi da gioco.

Il filmato mostra il giovane tennista spagnolo impegnato in una sessione di allenamento, a petto nudo, al fianco del suo preparatore atletico, Alberto Lledó.

L'aspetto più rilevante è l'assenza della protezione che Alcaraz aveva costantemente utilizzato in tutte le sue apparizioni pubbliche recenti, un dettaglio che non è passato inosservato.

Il commento dello stesso Lledó, “Le settimane volano! Non riesco più a stare al tuo passo”, rafforza l'idea di un miglioramento significativo e di un recupero che sta procedendo a ritmi serrati. Queste parole lasciano intendere una ripresa della forma fisica che si prospetta ottimale in vista della prossima tournée americana su cemento, un periodo cruciale che culminerà con l'attesissimo US Open.

Il percorso di recupero e gli obiettivi futuri

L'infortunio al polso destro ha costretto Carlos Alcaraz a un'assenza prolungata, impedendogli di partecipare a due appuntamenti cruciali del circuito: il prestigioso Roland Garros e il torneo di Wimbledon, la cui edizione inizierà il 29 giugno.

Questa interruzione ha segnato un momento difficile nella sua stagione, ma le recenti evoluzioni suggeriscono un'inversione di tendenza.

L'immagine di Alcaraz che corre senza protezione al polso destro è un chiaro segnale di avanzamento nella sua riabilitazione. Il recupero procede spedito e il rientro in campo del campione spagnolo potrebbe essere più vicino di quanto si potesse immaginare. L'assenza dal circuito è iniziata a metà aprile, in seguito all'infortunio, e da allora il tennista ha perso importanti occasioni per competere ai massimi livelli.

Nonostante le mancate partecipazioni ai tornei maggiori, l'obiettivo primario di Alcaraz è sempre stato quello di essere pienamente pronto per la tournée nordamericana su cemento.

Questo include i Masters 1000 di Canada e Cincinnati, appuntamenti fondamentali che precederanno lo US Open, in programma tra agosto e la fine dello stesso mese. Il tennista ha continuato a lavorare intensamente sul piano fisico, mantenendo una solida posizione nel ranking mondiale, a dimostrazione della sua resilienza e della sua determinazione.