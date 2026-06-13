Il tennis mondiale è in fermento con due notizie di rilievo: Carlos Alcaraz, numero due del ranking, mostra segnali incoraggianti di rientro, mentre Flavio Cobolli inaugura la stagione sull'erba al torneo ATP 500 di Halle, affrontando Frances Tiafoe.

Alcaraz: il rientro si avvicina

Lo spagnolo, fermo per un dolore al polso che gli ha fatto saltare Roma, Parigi e Wimbledon, è tornato a correre senza fasciatura. Un video sui social, con il preparatore atletico Alberto Lledó, mostra questa ripresa. Le parole di Lledó, “Le settimane volano! Non riesco più a stare al tuo passo”, suggeriscono un miglioramento significativo.

L'obiettivo è ritrovare competitività per la stagione sul cemento americano e lo US Open.

Cobolli: esordio sull'erba di Halle

Flavio Cobolli, fresco di Top 10 dopo la finale al Roland Garros, è pronto a scendere in campo sull'erba di Halle, torneo ATP 500. Designato come testa di serie numero sei, affronterà al primo turno lo statunitense Frances Tiafoe, numero ventotto del mondo. Tiafoe ha vinto tre dei quattro precedenti confronti diretti, incluso l'ultimo a Indian Wells di quest'anno. Questo esordio sull'erba è un banco di prova importante per Cobolli, per valutarne l'adattamento dopo i successi sulla terra rossa.

Prospettive e il torneo di Halle

Il rientro di Carlos Alcaraz è una notizia confortante per il circuito, atteso per la stagione americana sul cemento e lo Slam di Flushing Meadows.

Le indicazioni del team confermano progressi tangibili. Per Cobolli, Halle è cruciale. L'incontro con Tiafoe, avversario ostico, offrirà indicazioni sulla sua evoluzione sull'erba. Il torneo vede la presenza di Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros; Alcaraz e Sinner non sono iscritti. Cobolli si conferma tra i giocatori di rilievo nel tabellone, consolidando il suo status emergente.