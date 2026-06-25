L'Olimpia Milano ha ufficializzato un colpo di mercato di grande rilievo, ingaggiando Alec Peters, ala statunitense di trentuno anni, fresco campione d'Europa e di Grecia con l'Olympiacos. L'arrivo di Peters in Italia segue il suo contributo determinante al recente trionfo della squadra greca nelle Final Four di Eurolega, dove ha messo a segno ben 33 punti con percentuali di tiro straordinarie: un impressionante 88,9% da due e un perfetto 100% da tre punti. Peters è destinato a prendere il posto di Zach LeDay all'interno del roster milanese.

Il nuovo acquisto ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura professionale.

“È una sensazione eccezionale unirmi ad un club come l’Olimpia Milano”, ha dichiarato Peters, aggiungendo: “Arriverò a Milano pronto per fissare standard di lavoro duro, continuità e durezza mentale… Nel futuro dell’Olimpia vedo grandi cose”. Il giocatore è riconosciuto come uno dei migliori tiratori della passata stagione di Eurolega, avendo concluso il campionato con un'eccezionale percentuale del 53,5% da tre punti.

Un innesto di esperienza e qualità

Peters, che lascia l'Olympiacos dopo un triennio in cui si è affermato come uno dei tiratori più affidabili della squadra, porta a Milano non solo esperienza ma anche una solida qualità tecnica. L'Olimpia ha evidenziato come l'ingaggio di Peters segni l'inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell'americano, puntando in modo significativo sulle sue doti di realizzatore e sulla sua capacità di conferire stabilità alla linea esterna della squadra.

Con questa operazione strategica, il club milanese rafforza in maniera tangibile il proprio roster in vista degli impegni della prossima stagione europea.

Oltre all'importante acquisizione di Peters, l'Olimpia Milano si prepara ad annunciare a breve ulteriori movimenti di mercato. Tra questi, spiccano il ritorno di Devon Hall e gli arrivi di RJ Cole, Darius Thompson, Nicola Akele e Jason Burnell. Il completamento della squadra prevede ancora l'ingaggio di un altro esterno, che andrà a sostituire Shields (destinato al Fenerbahce), e di un centro che affiancherà Devin Booker sotto canestro.

Il valore strategico di Alec Peters

La decisione di puntare con decisione su Alec Peters si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento che mira a riportare l'Olimpia Milano ai vertici del basket continentale.

L'ala americana, alta due metri e sei centimetri, ha dimostrato negli ultimi anni di essere una presenza costante e affidabile nelle rotazioni dell'Olympiacos, rivelandosi spesso decisivo nei momenti cruciali della stagione. La sua comprovata esperienza ad alto livello e la sua notevole capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la squadra milanese, determinata a competere ai massimi livelli sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee.