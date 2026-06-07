L'Algeria ha ufficializzato il prolungamento del contratto del commissario tecnico Vladimir Petkovic fino a luglio 2028. La decisione, comunicata alla vigilia dei Mondiali, conferma la piena fiducia della Federcalcio algerina nel progetto tecnico dell'allenatore svizzero.

Il tecnico sessantaduenne ha assunto la guida dei "Fennecs" all'inizio del 2024, subentrando a Djamel Belmadi dopo la Coppa d'Africa in Costa d'Avorio. Il suo incarico è stato formalizzato fino al 31 luglio 2028, estendendo l'impegno per un periodo significativo.

Continuità e stabilità per la nazionale

L'estensione del contratto di Petkovic è un segnale di stabilità e continuità tecnica, cruciale per l'esordio mondiale. Questa mossa strategica mira a rafforzare la competitività dell'Algeria, garantendo un orizzonte di lavoro definito. La fiducia istituzionale nel tecnico è evidente, con l'obiettivo di consolidare i progressi e perseguire ambiziosi traguardi.

Il bilancio positivo della gestione Petkovic

Da quando ha assunto l'incarico, Vladimir Petkovic ha guidato l'Algeria alla qualificazione ai Mondiali 2026, interrompendo un'assenza di ben dodici anni dalla fase finale del torneo. Questo risultato sottolinea il successo della sua gestione.

Oltre alla qualificazione mondiale, il tecnico ha ottenuto altri risultati importanti, inclusa la partecipazione alla Coppa d'Africa, contribuendo a rafforzare la competitività della nazionale.

Il bilancio è positivo: in ventotto partite, Petkovic ha collezionato ventuno vittorie, quattro pareggi e solo tre sconfitte. La squadra ha segnato sessantasette gol e ne ha subiti ventidue, dimostrando efficacia. Anche lo staff tecnico ha visto il proprio impegno prolungato per lo stesso periodo, a conferma del progetto coeso.