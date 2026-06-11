L'Alpine ha ottenuto l'opportunità di far riesaminare le penalità inflitte a Pierre Gasly durante il Gran Premio di Monaco. La decisione giunge dopo il riconoscimento di un errore nella distanza utilizzata per il calcolo della velocità in pit lane. A seguito delle sanzioni, Gasly era stato retrocesso dal terzo al settimo posto nella classifica finale della gara, avendo ricevuto due penalità di cinque secondi ciascuna per presunto eccesso di velocità.

Il team francese ha prontamente presentato una petizione per il diritto di revisione delle penalità, sostenendo l'esistenza di nuovi elementi significativi e rilevanti che non erano a disposizione dei commissari al momento delle decisioni iniziali.

Una prima audizione è stata indetta e si è svolta prima del weekend del Gran Premio di Barcellona, con l'obiettivo primario di stabilire se tali nuove prove fossero sufficienti per riaprire il caso.

Le argomentazioni di Alpine e la svolta nella revisione

La richiesta di Alpine si è fondata su quattro punti chiave. In primo luogo, il team ha asserito che la FIA e la FOM, a differenza dei commissari di gara, fossero già a conoscenza di un problema relativo ai sistemi di rilevamento della velocità nella pit lane prima dell'evento. In secondo luogo, sono stati presentati dati interni che, secondo Alpine, dimostrerebbero come il pilota Pierre Gasly avesse attivato il limitatore di velocità ben prima dell'ingresso nella corsia box, senza quindi superare il limite consentito.

A supporto di questa tesi, è stata fornita una testimonianza dello stesso Gasly, che ha confermato un approccio particolarmente cauto, adottato in seguito a un avvertimento ricevuto dai suoi ingegneri.

Il punto più decisivo, tuttavia, è emerso quando la FOM, in qualità di fornitore ufficiale del cronometraggio della competizione, ha fornito prove concrete che la distanza impiegata per il calcolo della velocità ufficiale fosse errata. Questo errore avrebbe portato a una sovrastima della velocità della vettura numero 10 di Gasly.

Sebbene la FIA e la FOM abbiano categoricamente respinto l'accusa di una consapevolezza preventiva del problema – rassicurando la direzione gara sull'assenza di anomalie dopo le prime segnalazioni di infrazioni – l'evidenza presentata dalla FOM stessa riguardo alla distanza inaccurata è stata considerata un elemento nuovo, significativo e rilevante, non disponibile ai commissari al momento delle sanzioni originali.

Questa ammissione ha aperto la strada all'avvio della revisione delle penalità, pur senza garantire una modifica automatica della classifica finale della gara.

Dettagli delle infrazioni e scenari futuri per Gasly

Le infrazioni contestate durante il Gran Premio di Monaco riguardavano velocità rilevate tra 0,1 e 0,4 km/h oltre il limite stabilito nella corsia box. Alpine ha sempre sostenuto che tali presunte violazioni fossero il risultato diretto di errori nel sistema di misurazione, che si basa su bobine a terra, piuttosto che di effettivi eccessi di velocità da parte dei piloti. Il team ha formalizzato la richiesta di revisione entro le 96 ore previste dal regolamento, fornendo a supporto dati telemetrici interni e proprie misurazioni sulla lunghezza effettiva della pit lane.

La prima audizione, tenutasi giovedì prima del Gran Premio di Barcellona, aveva il compito di valutare l'ammissibilità della richiesta basandosi sui nuovi elementi presentati. In caso di esito favorevole, una seconda audizione potrebbe essere convocata per esaminare la possibilità di annullare le penalità e, di conseguenza, restaurare il podio precedentemente negato a Pierre Gasly. È importante notare che, nel frattempo, altri piloti coinvolti in situazioni simili avevano già scontato le proprie penalità durante la gara, mentre George Russell aveva ricevuto una sanzione aggiuntiva per non aver rispettato correttamente la procedura di esecuzione della sua penalità.