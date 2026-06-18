Daniel Altmaier e Daniil Medvedev si affrontano venerdì 19 giugno alle 09:30 nei quarti di finale dell'ATP 500 di Halle. Sullo sfondo dei campi in erba della OWL Arena, il tennista tedesco cerca la consacrazione davanti al suo pubblico contro l'ex numero uno del mondo, in uno dei tornei più prestigiosi in preparazione a Wimbledon.

Medvedev favorito, ma Altmaier sogna l'impresa

Le quote dei bookmaker vedono Daniil Medvedev netto favorito. Per 10Bet, WilliamHill e Betfair, il successo del russo si attesta tra 1.18 e 1.21, sintomo di un'alta probabilità di vittoria.

La vittoria di Daniel Altmaier, invece, è quotata intorno a 4.50. Il divario riflette il curriculum e l'esperienza di Medvedev, giocatore di altissimo livello e specialista dell'erba. Nonostante ciò, Altmaier gioca in casa e ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico, capace di eliminare un giocatore del calibro di Hubert Hurkacz nel turno precedente. L'esito appare scontato, ma l'erba riserva sempre sorprese.

Statistiche a confronto: il servizio di Medvedev e la grinta di Altmaier

Daniil Medvedev ha superato Terence Atmane con un doppio 6-4. Nonostante una percentuale di prime di servizio al 55%, ha vinto il 90% dei punti con la prima (28/31) e il 100% delle palle break (5/5), dimostrando una solidità impressionante.

Daniel Altmaier ha eliminato Hubert Hurkacz in tre set (3-6, 6-3, 7-5). Ha messo in campo il 68% di prime, vincendo il 78% dei punti, e ha annullato 6 delle 7 palle break affrontate. La sua efficacia sulla seconda di servizio (45% dei punti vinti) potrebbe però rappresentare un punto debole contro un ribattitore come Medvedev.

Ranking e precedenti: l'esperienza conta

Daniil Medvedev è numero 7 del mondo con 3810 punti, mentre Daniel Altmaier occupa la posizione 81 con 740 punti. Il divario di classifica e di punti è notevole. Medvedev vanta un'esperienza consolidata nei tornei più importanti, abituato a gestire la pressione delle fasi finali. Altmaier, pur in crescita, affronta un ostacolo oggettivamente molto alto.

La sfida tattica vedrà Altmaier cercare di accorciare gli scambi e aggredire, mentre Medvedev punterà sulla regolarità e sulla profondità dei suoi colpi per logorare l'avversario. Il fattore campo potrebbe dare una spinta al tedesco, ma la caratura tecnica del russo rimane determinante.