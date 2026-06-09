La città di Napoli si prepara a ospitare le pre regate della Coppa America, un evento preliminare di grande risonanza previsto dal 24 al 27 settembre 2026. Il Golfo di Napoli sarà il campo di regata per la seconda Preliminary Regatta Louis Vuitton della 38ª America’s Cup, accogliendo le imbarcazioni AC40, simili a quelle già impiegate a Cagliari.

L'annuncio, dato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha evidenziato il ruolo cruciale di questo appuntamento non solo per il suo valore sportivo, ma anche per il profondo significato nel processo di rigenerazione urbana del quadrante occidentale della città.

Inizialmente, la base navale di Nisida fornirà ospitalità temporanea ai team, in attesa che l'area di Bagnoli sia completamente riqualificata per accogliere gli equipaggi in vista della competizione principale del 2027.

Bagnoli: bonifica e preparazione per il 2027

I team partecipanti saranno temporaneamente basati presso il Comando Logistico della Marina Militare di Nisida. L'obiettivo dichiarato dal sindaco Manfredi è di completare i lavori a Bagnoli entro il 1° ottobre, rendendo le aree disponibili ai team per la realizzazione degli hangar destinati alle imbarcazioni.

Parallelamente, proseguono le complesse operazioni di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'ex area Italsider di Bagnoli.

Recentemente, la prima nave con i materiali dei dragaggi eseguiti sui fondali è salpata verso il Belgio. Il sindaco ha stimato la necessità di circa venti viaggi per il trasferimento totale delle sabbie dragate, con procedure di analisi rigorose sia a Napoli che a Ghent, il porto di destinazione.

Rilievo istituzionale e visibilità internazionale

L'assegnazione delle pre regate a Napoli è stata ufficializzata a Cagliari, durante la prima regata preliminare. All'evento hanno partecipato figure istituzionali di spicco, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Commissario straordinario di Governo per Bagnoli-Coroglio e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Questo appuntamento sportivo non è solo una vetrina per l'eccellenza velica, ma rappresenta anche un'accelerazione significativa per il processo di bonifica e rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio. La Coppa America si configura come un potente strumento di visibilità internazionale e un segnale tangibile della progressiva restituzione alla città di un'area strategica, per troppo tempo segnata da abbandono, ora al centro di un ambizioso progetto di rinascita fondato su ambiente, mare, sport, innovazione e comunità. L'evento consolida il ruolo di Napoli come capitale internazionale dell'accoglienza e della programmazione.