Il Milan ha ufficializzato la nomina di Rúben Amorim come nuovo allenatore della prima squadra maschile, affidandogli la guida tecnica con un approccio tattico definito “moderno e offensivo”. L’annuncio è stato diffuso dal club rossonero tramite una nota ufficiale.

Le dichiarazioni del Club e del nuovo Tecnico

Il Milan ha motivato la scelta del tecnico portoghese sottolineando come, “nel corso della sua carriera, Amorim abbia sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco. Ha inoltre dimostrato una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita”.

Il primo commento di Rúben Amorim da allenatore del Milan è intriso di emozione e determinazione: “Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan”.

La visione della Proprietà: le parole di Gerry Cardinale

Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners, ha espresso piena fiducia nel nuovo tecnico, evidenziando: “Seguiamo Rúben da anni.

Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club”.

Dettagli dell'accordo e la scelta strategica

L’accordo tra Rúben Amorim e il Milan è stato definito con un contratto biennale, valido fino al 2028, che include un’opzione per un terzo anno, estendibile fino al 2029.

Il tecnico ha accettato tutte le condizioni proposte, apponendo la firma via telematica in attesa della controfirma ufficiale del club. Si stima che il suo stipendio si attesti tra i 3 e i 3,5 milioni di euro annui, integrato da bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

Il percorso che ha portato all’ufficialità è stato particolarmente rapido. Dopo settimane di attente valutazioni e contatti con diversi candidati, il Milan ha individuato in Amorim la figura ideale, scegliendolo per la sua visione tattica innovativa e la comprovata capacità di valorizzare i giovani. Questi elementi sono stati ritenuti cruciali per il rilancio e il successo del progetto rossonero.