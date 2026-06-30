Carlo Ancelotti ha espresso soddisfazione per la vittoria del Brasile sul Giappone ai Mondiali. Il commissario tecnico ha elogiato la capacità della squadra di mantenere calma e equilibrio, superando le difficoltà iniziali e conquistando un successo meritato.

La chiave della partita: pazienza e gestione

Il momento cruciale dell'incontro è stato l'intervallo, quando Ancelotti ha rivolto parole chiare ai suoi giocatori. "Nell’intervallo ho detto ai giocatori di non perdere la pazienza, perché avremmo segnato. Prima o poi avremmo segnato, questo era certo.

L’importante era mantenere l’equilibrio per non complicare la partita. E la squadra lo ha fatto molto bene", ha rivelato il ct, evidenziando la sua fiducia nel gruppo.

Analisi tattica e l'avversario giapponese

Ancelotti ha riconosciuto la forza dell'avversario, definendo il Giappone "molto ben organizzato, molto pericoloso, con giocatori forti nei contrasti". Ha spiegato che il piano iniziale per il primo tempo, volto a trovare spazi centrali, non ha funzionato a causa della solida difesa giapponese. "Il piano per il primo tempo, che era quello di trovare più spazio al centro, non ha funzionato bene a causa della qualità della difesa della squadra giapponese. Dopo, abbiamo cambiato le cose per cercare di creare più pericoli in area, con più cross", ha precisato, sottolineando l'adattamento della formazione brasiliana.

Fiducia nel gruppo e prospettive future

Nel calcio, ha ricordato Ancelotti, "bisogna soffrire, fa parte del gioco". Nonostante ciò, la sua fiducia nella squadra è rimasta salda: "Avevo fiducia nella nostra squadra, stavamo giocando bene". Guardando al futuro, il tecnico ha concluso: "Sappiamo di essere sulla strada giusta. Dobbiamo migliorare, dobbiamo riposare, vedremo chi sarà il nostro avversario".

La strategia vincente e le scelte del tecnico

La strategia vincente del Brasile è stata confermata dalla capacità della squadra di non perdere la calma e di meritare la vittoria. L'aumento dei cross nella ripresa ha generato maggiori pericoli, unito alla solidità del gruppo. Ancelotti ha anche rivelato di aver inizialmente pensato di riservare Neymar per un'eventuale prorroga, ma ha poi deciso di mantenere inalterata la struttura della squadra una volta raggiunto il pareggio, a dimostrazione della fiducia nei titolari.