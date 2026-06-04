La giovane tennista russa Mirra Andreeva ha compiuto un passo significativo nella sua carriera, assicurandosi un posto nella finale femminile del Roland Garros. La numero otto del ranking mondiale ha superato l'ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero quindici, in un incontro dominato sul campo Philippe Chatrier. Il punteggio finale di 6-1, 6-3, ottenuto in poco più di settantacinque minuti di gioco, segna la sua prima storica finale in un torneo del Grande Slam.

Andreeva ha imposto il suo ritmo incalzante sin dalle prime battute, portandosi rapidamente sul 4-0 nel primo set e mantenendo un controllo costante che ha lasciato a Kostyuk scarse opportunità di reazione.

Nonostante un breve tentativo di rimonta da parte dell'atleta ucraina nel secondo parziale, la tennista russa ha dimostrato fermezza e determinazione, chiudendo l'incontro con autorità. Un aspetto degno di nota, ormai consueto nei match tra giocatrici russe e ucraine, è stata l'assenza del tradizionale scatto fotografico pre-partita e della stretta di mano finale, evidenziando il contesto delicato che circonda queste sfide.

Le dichiarazioni di Andreeva dopo il successo

Al termine della semifinale, una visibilmente emozionata Andreeva ha condiviso le sue sensazioni: “Sono ancora molto nervosa, ero nervosa anche prima della partita perché lei ha avuto una stagione incredibile e non aveva mai perso sulla terra, quindi sentivo pressione.

È una giocatrice straordinaria, un’avversaria difficile, quindi sono molto felice di come ho giocato. Sono felice di essermi presa la rivincita per la finale di Madrid e di aver raggiunto la mia prima finale Slam. Tutte queste emozioni insieme, non ho mai provato nulla di simile, sono molto emozionata per l’ultima partita qui a Parigi.”

Questa vittoria rappresenta un momento cruciale per la diciannovenne russa, che ora attende di conoscere la sua avversaria per la conquista del titolo. La finale la vedrà contrapporsi alla connazionale Diana Shnaider, attuale numero ventitré del mondo, o alla qualificata polacca Maya Chwalinska, classificata al numero 114.

Il contesto della sfida e la rivalità in campo

La semifinale tra Andreeva e Kostyuk si è svolta in un clima particolarmente teso, influenzato dalle note tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina. Dal 2022, le tenniste ucraine hanno adottato la prassi di non partecipare alla foto pre-partita né di stringere la mano alle loro controparti russe, un gesto che si è ripetuto anche in questa occasione. Questo incontro segnava il terzo confronto diretto tra le due atlete, con Kostyuk che aveva prevalso nei due precedenti appuntamenti. La vittoria di Andreeva assume, pertanto, un duplice significato: non solo un trionfo sportivo di grande rilievo, ma anche una rivincita personale attesa.

La prossima finale del Roland Garros si prepara ad accogliere una nuova protagonista russa, a coronamento di una stagione in cui Andreeva ha già dimostrato costanza e notevole determinazione sui campi in terra battuta, affermandosi come una delle figure emergenti del tennis mondiale.