Andy Diaz ha trionfato nel salto triplo al Golden Gala di Roma, affermandosi protagonista indiscusso allo Stadio Olimpico. Nonostante la vittoria, il triplista ha espresso insoddisfazione: "Ero qui con un obiettivo e non è riuscito. Volevo fare il record del mondo, ma la stagione è ben iniziata lo stesso". Diaz, infatti, puntava a superare il primato mondiale, ottenendo comunque un risultato storico: è il primo atleta italiano a vincere per tre volte consecutive il Golden Gala.

Sulla sua prestazione, Diaz ha dichiarato: "Ho perso energia dopo il primo salto, ma va bene così.

È la prima gara della stagione e all'ultimo salto ho preferito non rischiare perché sapete che combatto sempre con la pubalgia. Ora sto bene e non potevo rischiare. L'importante è fare tutta la stagione bene". La sua determinazione e la ricerca del miglioramento restano intatte, come dimostra la sua affermazione: "È una statistica che non mi annoia, ma non mi basta".

Il prestigio del Golden Gala Pietro Mennea

L'edizione 2026 del Golden Gala Pietro Mennea si è confermata un evento di punta dell'atletica mondiale, attirando a Roma numerosi campioni. La manifestazione, giunta alla sua quarantaseiesima edizione, si è tenuta presso l'iconico Stadio Olimpico di Roma. Ha partecipato un totale di quarantatré atleti con medaglie d'oro olimpiche o mondiali, e oltre ottanta medagliati globali.

Tra i protagonisti, oltre a Diaz, spiccavano nomi come Marcell Jacobs e Mattia Furlani.

La supremazia di Diaz nel salto triplo

Nel salto triplo, Andy Diaz ha consolidato la sua posizione di riferimento internazionale. Questa vittoria, la terza consecutiva, si aggiunge ai successi del Golden Gala di Firenze nel 2023 e Roma nel 2024. La competizione è stata agguerrita, con avversari del calibro di Lazaro Martinez, Jordan Scott e Yasser Triki, medagliati ai Mondiali di Torun. Diaz, detentore del record italiano con una misura di 17,80 metri, ha tagliato un traguardo storico, eguagliando l'impresa realizzata nella storia del Golden Gala solo da Alessandro Lambruschini nei 3.000 siepi. L'inizio di stagione, marcato da questo successo, apre la strada a nuovi obiettivi per il triplista, che mira a restare protagonista nelle prossime tappe della Diamond League.