L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) è pronta a una vera e propria rivoluzione tecnologica nella lotta al doping, introducendo un sistema di monitoraggio basato non più solo sui parametri biologici, ma sulle prestazioni pure. La federazione internazionale del ciclismo sta infatti lavorando a un nuovo protocollo che prevede l'analisi sistematica dei dati di potenza erogati dai corridori, sia in allenamento che durante le gare ufficiali.

L'obiettivo è creare una sorta di "passaporto prestazionale" per identificare anomalie o picchi di rendimento ingiustificabili, ma il progetto sta già dividendo profondamente il gruppo.

Due anni di test con Visma e Decathlon

L'iniziativa è nata da tempo. Da ormai due anni è attivo uno studio pilota a cui hanno partecipato, su base volontaria, alcune delle squadre più importanti del World Tour. Tra i team che hanno aperto i propri server all'UCI condividendo i file sensibili dei propri atleti figurano la Visma | Lease a Bike e la Decathlon CMA CGM.

I sostenitori del progetto ritengono che l'incrocio tra i dati del passaporto biologico e i watt sprigionati in salita o a cronometro possa fornire una barriera quasi insuperabile contro le pratiche illecite, offrendo un quadro predittivo e trasparente delle reali capacità fisiche di un atleta.

La dura opposizione del sindacato corridori

Se da una parte la federazione e alcuni team spingono per la massima trasparenza, dall'altra il sindacato internazionale dei corridori (CPA) si è schierato in una posizione di netta e forte contrarietà.

Le ragioni del "no" da parte dei rappresentanti degli atleti poggiano principalmente su tre fattori critici:

Privacy e segretezza: I dati di potenza, i profili metabolici e i file di allenamento rappresentano il "patrimonio genetico sportivo" di un ciclista e i segreti commerciali dei team. Il timore di fughe di notizie o di attacchi informatici che possano esporre questi dati ai concorrenti è altissimo.

Variabili esterne: Il sindacato solleva dubbi sulla validità scientifica di una squalifica o di un'investigazione basata sui watt. Fattori come la taratura dello strumento, le condizioni meteo, il vento a favore e l'altitudine possono alterare i dati, rendendo difficile stabilire uno standard oggettivo e legalmente inattaccabile.

Pressione psicologica: Gli atleti lamentano una sorveglianza ormai totale e continuativa, che andrebbe a monitorare ogni singolo secondo della loro vita professionale e privata in sella.

I prossimi passi

Nonostante il muro sollevato dai corridori, l'UCI sembra intenzionata a tirare dritto, forte dei dati raccolti nel biennio di sperimentazione.

Resta da capire come la federazione intenda superare lo scoglio legale e sindacale per trasformare questo studio pilota in un regolamento ufficiale e obbligatorio per tutto il gruppo professionistico.