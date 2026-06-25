Una squadra interamente italiana in MotoGP prenderà forma dalla stagione 2027. Aprilia Racing ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Francesco “Pecco” Bagnaia, due volte campione del mondo della classe regina, che arriverà dal 2027 con un contratto quadriennale dopo l’addio alla Ducati.

Il pilota torinese affiancherà Marco Bezzecchi in sella alla RS-GP, prendendo il posto di Jorge Martín, in uno scenario destinato a cambiare profondamente con la rivoluzione tecnica legata all’introduzione dei nuovi motori 850cc.

Bagnaia, il palmarès di un campione

Bagnaia, campione del mondo Moto2 nel 2018, vanta nella classe regina due titoli iridati (2022 e 2023), oltre a 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position.

Numeri che lo collocano come terzo pilota italiano più vincente nella storia della MotoGP, dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Rivola: “Orgoglio per lo sport italiano”

L’arrivo del campione è stato commentato con entusiasmo dal CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola, che ha sottolineato la volontà di rafforzare l’identità italiana del progetto.

"Michele Colaninno ed io condividiamo l'idea di sostenere l'Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing", ha dichiarato Rivola.

"L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo. Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci".

Il ciclo vincente in Ducati

Il passaggio in Aprilia chiude un ciclo storico con la Ducati, iniziato nel 2019 da rookie e culminato con il ritorno al titolo piloti a 15 anni dall’ultimo successo a Borgo Panigale.

Con la casa di Borgo Panigale Bagnaia ha costruito un percorso di crescita costante, fino ai due titoli mondiali e a una serie di risultati impressionanti: 31 vittorie complessive (11 nella sola stagione 2024), 62 podi e 28 pole position.

Un cammino che lo ha consacrato come uno dei protagonisti assoluti della MotoGP moderna e simbolo del vivaio italiano nel motomondiale.