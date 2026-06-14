Un arbitro somalo, selezionato per il prossimo Mondiale di calcio, è stato escluso dal torneo a seguito del rifiuto d'ingresso negli Stati Uniti. Nonostante il diniego, la FIFA ha annunciato che riceverà l’intero compenso previsto per la competizione, un gesto di tutela professionale. A ciò si aggiunge la nomina da parte dell'UEFA per un incarico di prestigio: la Supercoppa europea.

Rifiuto d'ingresso negli Stati Uniti

Il direttore di gara somalo è stato fermato all’aeroporto internazionale di Miami, subito dopo il suo arrivo da Istanbul. Le autorità statunitensi lo hanno dichiarato "inadmissible due to vetting concerns", a causa di preoccupazioni legate ai controlli di sicurezza.

Questo è avvenuto nonostante l'arbitro fosse in possesso di un visto valido e dell'accreditamento ufficiale della FIFA. La decisione ha impedito al fischietto di allenarsi e arbitrare al Mondiale 2026, compromettendo la sua partecipazione.

Il sostegno di FIFA e UEFA

Di fronte a questa esclusione, la FIFA ha riaffermato il proprio sostegno all'arbitro. L'organizzazione calcistica mondiale ha confermato che, pur non potendo partecipare al torneo, riceverà l'intero compenso finanziario previsto. Questo impegno sottolinea la tutela della FIFA verso i propri ufficiali. Parallelamente, l'UEFA ha dimostrato grande apprezzamento per le sue capacità professionali, designandolo per la Supercoppa europea.

Questa importante partita, che vedrà confrontarsi Paris Saint-Germain e Aston Villa, è in programma a Salisburgo il 12 agosto, offrendo un'opportunità di alto profilo.

I sospetti e la negazione dell'arbitro

La situazione che ha portato al rifiuto d'ingresso è stata complessa. L'arbitro è stato trattenuto per undici ore, sottoposto a un lungo interrogatorio da parte delle autorità statunitensi. Sono emersi sospetti di presunti legami con organizzazioni terroristiche, accuse che l'arbitro ha categoricamente negato. Nonostante tali gravi accuse, la FIFA ha protetto il suo ufficiale, garantendogli il compenso pattuito. L'UEFA ha espresso fiducia e rispetto per le sue capacità, affidandogli un incarico di alto profilo, a testimonianza della sua integrità e competenza.