La ventunesima edizione dell'Argentario Sailing Week-Miramis Trophy ha preso il via a Monte Argentario con una cerimonia di apertura che ha visto una vasta partecipazione nella Sala consiliare del Comune. L'evento, che celebra la vela d'epoca, ha segnato l'inizio di una settimana di regate internazionali, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e gli skipper delle cinquanta imbarcazioni iscritte. Un momento significativo è stato il tradizionale scambio degli onori tra la nave Palinuro, il Comune di Monte Argentario e lo Yacht Club Santo Stefano.

A rappresentare le rispettive entità erano il comandante Gian Luca Montella, il sindaco Arturo Cerulli e il presidente dello Yacht Club Santo Stefano, Alessandro Maria Rinaldi.

La consegna dei guidoni e dei crest ha suggellato la cerimonia, evidenziando il forte legame tra la manifestazione, il territorio e la Marina militare. Il presidente Rinaldi ha rivolto un saluto a tutte le istituzioni, agli armatori, agli equipaggi e alla stampa presente. La mattinata si è conclusa con lo Skipper Briefing, condotto dal commodoro Marco Poma insieme al Comitato di regata, un momento cruciale dedicato all'analisi degli aspetti tecnici, operativi e di sicurezza in vista dell'avvio delle competizioni.

I risultati della prima giornata di regate

Al termine delle sfide iniziali, sono state definite le classifiche provvisorie per ciascuna categoria. Nella classe Big Boats, Halloween di Inigo Strez ha conquistato la prima posizione. Per la Gaff Vintage, Scud di Patrizio Bertelli si è imposta, mentre nella Spirit of Tradition ha prevalso Flight of Durgan di David e Alexandra Grylls. La categoria Cruiser ha visto primeggiare Eugenia V di Samanna Yachting. Nella Classic IOR, Ojalà di Susan Carol Holland ha ottenuto il miglior risultato, e nella Classic, Crivizza di Ariella Cattai si è distinta. Infine, Leonore di Mark Faulkner ha vinto nella Marconi Vintage, e Matchless di Giacomo Bei nella Swan Classic.

Un evento internazionale con una flotta storica

L'edizione 2026 dell'Argentario Sailing Week-Miramis Trophy, in programma dal 24 al 28 giugno a Porto Santo Stefano, si conferma un appuntamento di rilievo internazionale. L'evento accoglie cinquanta yacht provenienti da dieci nazioni e tre continenti, creando una comunità di oltre mille persone tra armatori, equipaggi, ospiti, organizzatori e appassionati di vela.

La presenza della storica nave Palinuro, simbolo della tradizione marinara italiana, ormeggiata al molo Garibaldi fino a domenica 28 giugno, arricchisce ulteriormente il fascino della manifestazione. L'organizzazione è curata dallo Yacht Club Santo Stefano, con il patrocinio di importanti enti quali il Ministero del Turismo, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Monte Argentario, l'Associazione Italiana Vele d'Epoca e il Comitato Internazionale del Mediterraneo.

La flotta partecipante è suddivisa in otto classi distinte: Big Boats, Gaff Vintage, Marconi Vintage, Classic, Classic IOR, Cruiser, Spirit of Tradition e Swan Classic. Collettivamente, queste imbarcazioni rappresentano un patrimonio di 3.478 anni di storia della vela e dell'architettura navale. La loro età spazia per oltre 130 anni, con esempi notevoli come Cariad, varata nel 1896, e altre celebri imbarcazioni come Chinook, Rowdy, Hallowe’en, Margaret e Marilee, che quest'anno festeggiano rispettivamente i 110 e i 100 anni dalla loro costruzione.

Il calendario delle regate e la premiazione

Le attività ufficiali sono iniziate con le operazioni di registrazione e i controlli di stazza. Le regate si svolgeranno da giovedì 25 a domenica 28 giugno, con il primo segnale di avviso previsto per le ore 11:00 di giovedì 25 giugno.

La cerimonia di premiazione, momento culminante dell'evento, si terrà alle ore 18:00 di domenica presso il villaggio regate allestito al molo Pilarella, concludendo così la ventunesima edizione dell'Argentario Sailing Week-Miramis Trophy.