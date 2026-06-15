L'Argentina accende l'entusiasmo dei suoi tifosi a poche ore dal debutto al Mondiale, grazie a un video che ritrae Lionel Messi in un momento carico di simbolismo e unità. La sequenza, condivisa dalla squadra in ritiro, ha rapidamente conquistato i social, generando emozione e attesa.

Il video che infiamma la passione mondiale

Nel filmato, Messi guida il gruppo dei giocatori mentre scendono da un pullman, camminando in slow motion con lo sguardo fisso in avanti. Dietro di lui, compagni di squadra come Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina e Lisandro Martínez lo seguono con passo deciso, sottolineandone la compattezza.

La colonna sonora scelta è 'Arrancármelo' di Wos, lo stesso brano utilizzato da Messi in una pubblicazione dopo la vittoria del Mondiale in Qatar, un richiamo emotivo che ne amplifica il significato.

Un messaggio di fiducia e continuità

La scelta del brano e la centralità di Messi sono state lette come segnale di compattezza e determinazione per l'esordio contro l'Argelia. Diffuso da vari giocatori, il video veicola un messaggio di fiducia e speranza tra i sostenitori, pronti a supportare la squadra nella difesa del titolo mondiale.

La preparazione al Mondiale 2026

Il video si inserisce nel clima di attesa per il debutto dell'Argentina al Mondiale 2026, il 17 giugno a Kansas City contro l'Argelia.

La squadra di Lionel Scaloni ha scelto di trasmettere un'immagine di unità e determinazione, con Messi al centro come capitano e simbolo di continuità e leadership.

Il brano 'Arrancármelo' di Wos, usato dopo il trionfo in Qatar, rafforza il legame tra passato e presente, evocando la memoria di un successo recente e alimentando la speranza di un nuovo trionfo.