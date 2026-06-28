L'Argentina ha brillantemente conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali, grazie a una convincente vittoria per 3-1 contro la Giordania. Protagonista assoluto di questo successo è stato ancora una volta Lionel Messi, il quale ha dimostrato la sua straordinaria influenza sulla squadra anche subentrando dalla panchina e siglando un gol decisivo. La prestazione dell'Albiceleste, culminata con questo trionfo, ha confermato la sua forza e determinazione nel torneo.

Il trionfo in Texas e la sequenza dei gol

Nel suggestivo scenario del Texas, l'Argentina ha concluso con successo la fase a gironi, imponendosi per 3-1 sulla Giordania in una partita cruciale.

Le marcature sono state aperte da Giovani Lo Celso, che al diciannovesimo minuto del primo tempo ha sbloccato il risultato con una rete di pregevole fattura. Poco dopo, al trentunesimo, Lautaro Martínez ha raddoppiato il vantaggio argentino trasformando con freddezza un calcio di rigore. Nella ripresa, la Giordania ha provato a rientrare in partita, accorciando le distanze al cinquantacinquesimo minuto grazie a Musa Al-Tamari. Tuttavia, la reazione argentina non si è fatta attendere: all'ottantesimo minuto, Lionel Messi, subentrato al sessantesimo al posto di Lautaro Martínez, ha messo il sigillo sulla vittoria con una magistrale punizione che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-1, assicurando il tris e la qualificazione.

Messi, un record senza precedenti nella storia dei Mondiali

Con la rete segnata contro la Giordania, Lionel Messi ha iscritto il suo nome nella storia del calcio mondiale, stabilendo un record assoluto. Il fuoriclasse argentino è diventato infatti il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare in sette partite consecutive. Un'impresa che lo proietta oltre leggende del calibro di Just Fontaine e Jairzinho, consolidando ulteriormente il suo status di icona sportiva. Questo straordinario traguardo personale si affianca al successo collettivo dell'Argentina, che si è qualificata ai sedicesimi di finale con pieno merito, conquistando il primato nel girone e dimostrando una leadership incontrastata.

Il percorso dell'Argentina verso i sedicesimi

Il successo ottenuto contro la Giordania non solo ha garantito all'Argentina l'accesso alla fase a eliminazione diretta, ma ha anche confermato in modo inequivocabile il suo primato nel girone J. La squadra, forte di questa posizione di vantaggio, si prepara ora ad affrontare Capo Verde in un attesissimo incontro valido per i sedicesimi di finale. Il tabellone completo di questa fase cruciale del torneo è stato ormai definito, e tutte le partite che decreteranno le squadre qualificate ai quarti di finale sono in programma per l'inizio del mese di luglio, promettendo emozioni e sfide di altissimo livello.