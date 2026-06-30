Adrian Newey, team principal di Aston Martin, ha confermato l'introduzione di un significativo pacchetto di aggiornamenti per la scuderia in occasione del Gran Premio d'Ungheria. Newey, che ha assunto la guida tecnica a stagione in corso, ha attribuito parte delle difficoltà incontrate quest'anno – con una vettura sovrappeso e poco competitiva – ai ritardi nel suo effettivo ingresso in squadra.

Il dirigente ha inoltre rivelato di aver affrontato un periodo delicato sul fronte della salute. «In verità, non ero al cento per cento lo scorso anno. Ho dovuto bilanciare salute e lavoro molto più attentamente», ha dichiarato Newey, rassicurando però di essere ora pienamente in grado di contribuire allo sviluppo della monoposto.

L'aggiornamento, previsto su entrambe le vetture prima della pausa estiva, mira a una sensibile riduzione del peso e a un miglioramento dell'efficienza aerodinamica.

Le Novità Tecniche del Pacchetto Ungherese

Illustrando le principali novità, Newey ha specificato che gli elementi strutturali fondamentali, come il telaio e l'architettura del cambio, rimarranno invariati. Tuttavia, è stato possibile ridurre il peso di entrambi i componenti, operazione che ha richiesto una nuova omologazione e specifici test di crash per la sezione anteriore del telaio. La sospensione anteriore non subirà modifiche, mentre quella posteriore sarà lievemente rivista. Il pacchetto include anche lo sviluppo di un nuovo muso e una revisione sostanziale delle superfici aerodinamiche.

«Pur mantenendo la struttura di base simile, si tratta di un grande pacchetto aerodinamico abbinato a una significativa riduzione del peso», ha spiegato Newey, aggiungendo che l'obiettivo primario è avvicinarsi il più possibile al limite minimo di peso imposto dal regolamento.

La decisione di non introdurre aggiornamenti minori progressivi nel corso della stagione è stata definita «dolorosa» da Newey. «Mentre altri hanno aggiunto prestazione, noi siamo rimasti fermi in termini relativi, quindi ogni weekend può sembrare più difficile del precedente», ha ammesso. Nonostante ciò, il team principal ha ribadito la convinzione che questa sia la scelta strategica corretta per il futuro della scuderia.

Le Aspettative del Team e il Futuro di Alonso

Il periodo di difficoltà ha inevitabilmente generato frustrazione anche tra i piloti, come sottolineato da Newey: «Entrambi i piloti hanno mostrato frustrazione, e a volte questo è emerso anche nei media. Ma è comprensibile: sono animali competitivi e vogliono lottare davanti». Il team principal ha rivelato di aver avuto numerose conversazioni con entrambi per delineare la direzione futura. In particolare, l'aggiornamento riveste un'importanza cruciale per Fernando Alonso. «Fernando non vede l'ora di ricevere l'aggiornamento e, se funzionerà, speriamo che sarà in macchina anche la prossima stagione», ha affermato Newey, aggiungendo che se il team sarà in grado di mostrare progressi chiari e tangibili, il campione spagnolo sarà «assolutamente impegnato a restare al volante».

L'intervento di Newey, come emerso da analisi tecniche, non prevede la realizzazione di una vettura completamente nuova, bensì un aggiornamento mirato e "chirurgico", concentrato sulla riduzione della massa e sull'ottimizzazione aerodinamica. L'obiettivo primario è restituire alla monoposto l'agilità e la reattività necessarie, aspetti considerati fondamentali per le ambizioni di Aston Martin sia nella seconda metà della stagione corrente sia in prospettiva del prossimo campionato.