L’Atalanta ha ufficializzato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore inglese Ben Godfrey ai Rangers, club scozzese. Il giocatore, classe 1998, era stato acquistato dall’Everton nell’estate del 2024 per circa dieci milioni di euro. Dopo aver collezionato soltanto cinque presenze da subentrato nella prima parte della stagione 2024-2025, Godfrey ha vissuto una serie di esperienze in prestito, cercando maggiore continuità.

Il percorso di Godfrey tra Bergamo e i prestiti in Europa

Arrivato a Bergamo nell’estate del 2024, Godfrey ha trovato poco spazio con la maglia nerazzurra, accumulando appena cinque presenze da subentrato nella prima metà della stagione 2024-2025.

A partire da gennaio 2025, il difensore ha intrapreso un percorso di prestiti semestrali che lo ha portato prima all’Ipswich Town, poi allo Sheffield United e infine al Brøndby in Danimarca, in cerca di maggiore minutaggio e di un ruolo più centrale.

Una nuova opportunità ai Rangers

Il trasferimento ai Rangers rappresenta per Ben Godfrey una nuova e importante opportunità per rilanciare la propria carriera. L’accordo di prestito include un diritto di riscatto, che consentirà al club scozzese di acquisire il giocatore a titolo definitivo al termine della stagione. Godfrey ha già completato le visite mediche e si è unito ufficialmente ai rinforzi estivi della squadra di Glasgow.

I rinforzi per la difesa scozzese

L’intesa tra Atalanta e Rangers prevede un prestito stagionale con l’opzione per il club scozzese di rendere il trasferimento permanente la prossima estate. Ben Godfrey, ex difensore dell’Everton, si unisce ai Rangers come terzo acquisto estivo, dopo Lawrence Shankland e Ross McCrorie. Il club scozzese punta sull’esperienza del giocatore, che ha militato in Premier League e ha anche vestito la maglia dell’Inghilterra, per rafforzare in modo significativo il reparto difensivo e aggiungere solidità.