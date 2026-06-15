Il tennista romano Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dell’ATP 500 di Halle, un prestigioso torneo sull’erba che ha segnato il suo ritorno in campo. L’azzurro ha dovuto arrendersi all’americano Frances Tiafoe, numero ventisei del ranking mondiale ATP, in un match conclusosi in due set con il punteggio di 6‑2, 7‑6. L’incontro, durato poco meno di un’ora e mezza, ha visto Cobolli lottare con determinazione, ma senza riuscire a ribaltare l’inerzia imposta dal suo avversario fin dalle prime battute.

Il match: dominio di Tiafoe e reazione di Cobolli

L’esordio di Flavio Cobolli sul manto erboso tedesco si è rivelato particolarmente impegnativo. Al suo ritorno in campo dopo i recenti impegni sulla terra battuta, il tennista romano si è trovato di fronte un Frances Tiafoe in grande forma. L’americano, noto per il suo gioco potente e ben adattato alla superficie erbosa, ha imposto il proprio ritmo fin dal primo set, chiuso rapidamente con un netto 6‑2. Tiafoe ha dimostrato una superiorità evidente, mettendo sotto pressione Cobolli e non lasciandogli spazio per esprimere appieno il suo gioco migliore.

Nel secondo parziale, tuttavia, la reazione di Cobolli è stata più incisiva. Il tennista italiano ha mostrato maggiore determinazione e ha cercato di trovare contromisure efficaci al gioco aggressivo di Tiafoe.

Il set è stato molto più equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di servizio, portando la sfida fino al tie-break decisivo. Nonostante l’impegno e la volontà di ribaltare le sorti dell’incontro, Cobolli non è riuscito a concretizzare le opportunità e ha ceduto anche nel tie-break, consegnando la vittoria e il passaggio del turno all’esperto Tiafoe dopo una battaglia serrata.

Bilancio e prossimi appuntamenti sull'erba

Questa eliminazione al primo turno dell’ATP 500 di Halle rappresenta una battuta d’arresto nel percorso stagionale di Flavio Cobolli. Il torneo tedesco era un appuntamento importante per il tennista romano, che mirava a prendere confidenza con la superficie erbosa in vista dei prossimi impegni.

L’uscita immediata dal tabellone principale lo costringe ora a rivedere i piani e a concentrarsi con maggiore intensità sui prossimi appuntamenti della stagione sull’erba, dove sarà fondamentale trovare il giusto feeling con il campo e recuperare fiducia per affrontare al meglio le sfide future e migliorare le sue prestazioni su questa superficie.