Audi si prepara a sfruttare le nuove opportunità di sviluppo per l’unità motrice, con l’obiettivo strategico di ridurre il divario rispetto ai team di vertice in Formula 1. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha recentemente analizzato le prestazioni dei motori a combustione interna (ICE) e ha introdotto le Additional Development Upgrade Opportunities (ADUO), un meccanismo che consente ai costruttori considerati in ritardo di effettuare aggiornamenti supplementari rispetto ai rivali più competitivi.

Il CEO di Audi, Mattia Binotto, ha confermato che la casa tedesca trarrà un vantaggio significativo da queste nuove disposizioni.

“Per Audi sarà un vantaggio significativo,” ha dichiarato Binotto. “Penso che sia ciò che ci aspettavamo. Fin dall’inizio della stagione sapevamo che la maggior parte del nostro ritardo rispetto ai top team era legata all’unità motrice. Non è una sorpresa per noi. Richiederà duro lavoro. Abbiamo piani, ma sarà benefico, ma non nel breve termine.” Audi, insieme a Ferrari e Honda, avrà diritto a due aggiornamenti extra nel corso di questa stagione e ulteriori due nel 2027, con l’obiettivo primario di colmare il gap con Red Bull, attualmente considerata il riferimento in termini di motore a combustione interna.

Le regole ADUO e il benchmark Red Bull

Le nuove regole ADUO sono state introdotte per incrementare la competitività dei costruttori che mostrano un chiaro ritardo rispetto al benchmark, individuato nella power unit Red Bull.

Come chiarito da Mattia Binotto, il criterio di valutazione si basa esclusivamente sulla “pure engine power”, ovvero la potenza del motore termico, senza prendere in considerazione la parte elettrica, la gestione energetica o l’efficienza delle batterie. Questo significa che il vantaggio di Red Bull riguarda specificamente la componente ICE, permettendo ad Audi e agli altri costruttori di concentrare i loro sforzi proprio su questo aspetto cruciale.

Binotto ha inoltre evidenziato che l’ADUO non si limita all’introduzione di aggiornamenti tecnici, ma include anche un aumento del budget cap, più ore di test al banco prova (dyno) e una maggiore libertà di sviluppo. Tuttavia, il manager italiano ha ribadito che i benefici non saranno immediati e che Audi mira a un miglioramento graduale e costante nel medio-lungo termine, sottolineando la necessità di un approccio strategico e paziente.

Prospettive di sviluppo e obiettivi futuri

Il piano di Audi si concentra quindi in modo mirato sulla camera di combustione e sull’efficienza del motore termico, con l’obiettivo di ridurre progressivamente il divario prestazionale con Red Bull. Il team è pienamente consapevole che il percorso sarà impegnativo e richiederà tempo e dedizione, ma la strategia è ben definita: sfruttare ogni opportunità regolamentare per avvicinarsi ai migliori e costruire una base solida per il futuro. Questo include una visione a lungo termine, con gli obiettivi di sviluppo che si estendono fino al 2030.

Le nuove regole rappresentano, dunque, una chance importante per Audi, che potrà contare su strumenti aggiuntivi per accelerare la propria crescita tecnica e competitiva. La sfida sarà quella di trasformare queste opportunità in risultati concreti, lavorando con costanza, precisione e una chiara visione a lungo termine per affermarsi ai vertici della Formula 1.