Felix Auger-Aliassime ha inaugurato la sua campagna a Wimbledon con una prestazione dominante, superando Alexander Shevchenko per 6-3, 6-1, 6-4 nel primo turno del prestigioso torneo. Il tennista canadese, testa di serie numero tre e semifinalista agli US Open 2025, ha dimostrato grande solidità e una notevole concentrazione, non concedendo mai una palla break e mettendo a segno ben quindici ace contro un solo doppio fallo.

Al termine del match, Auger-Aliassime ha svelato il suo approccio mentale, ritenuto cruciale per gestire la pressione di un Grande Slam.

"Una cosa che ho messo in pratica da diversi anni è semplicemente stare lontano dai social media. Così semplice", ha dichiarato il canadese. "Stare lontano da ciò che si dice su di te, su altri. C’è molto rumore là fuori. Mi piace anche questa parte durante il resto dell’anno, mi piace che la gente si interessi al nostro sport, ma io me ne tengo lontano. Mi piace guardare sport, ora c’è il Mondiale, quindi puoi guardare sport ma non il tuo. Nei giorni di riposo guardo molto tennis. Mi piace osservare. Ovviamente è un lato diverso del tabellone, così puoi vedere altri giocatori che non affronterai fino alla finale... Mi disconnetto ma rimango anche connesso guardando il gioco, lo trovo molto interessante." Questo distacco controllato gli permette di mantenere il focus.

Un approccio vincente e numeri da protagonista

La strategia adottata da Auger-Aliassime si è rivelata estremamente efficace sul campo contro Shevchenko. Il canadese ha dominato al servizio e ha gestito con autorità ogni fase della partita. "Mi sento bene. Non è mai facile iniziare uno Slam. Ci sono i nervi", ha ammesso. "Stiamo giocando a Wimbledon. Non possiamo allenarci su tutti i campi. Court 2, un campo dove ho già avuto bei momenti e momenti difficili. Non sai mai come ti sentirai sul campo, come giocherà l’avversario. Ho gestito bene ciò che era sotto il mio controllo. Il mio servizio non è mai stato rotto, non gli ho dato molte possibilità. E il resto del mio gioco, a volte complicato, è stato di alto livello.

Sono molto soddisfatto di come ho giocato."

Con questa convincente vittoria, Auger-Aliassime porta il suo bilancio complessivo a Wimbledon a otto vittorie e sei sconfitte, con l'obiettivo di superare il secondo turno raggiunto lo scorso anno. Nel prossimo incontro, il tennista canadese affronterà il croato Dino Prizmic. Il vincitore di questa sfida si misurerà poi con uno tra l'americano Michael Zheng e il colombiano Nicolas Mejia per un posto negli ottavi di finale.

Il contesto canadese e il cammino a Wimbledon

Auger-Aliassime è stato l'unico canadese a superare il primo turno nella giornata inaugurale del torneo. Altri connazionali come Denis Shapovalov, Bianca Andreescu e Leylah Fernandez sono stati infatti eliminati.

Il venticinquenne di Montreal ha così confermato la sua crescente familiarità con l'erba, superficie su cui in passato aveva già raggiunto i quarti di finale. Nel match contro Shevchenko, oltre ai quindici ace, ha messo a segno trentasette vincenti e ha sfruttato cinque delle nove palle break a disposizione, evidenziando una netta superiorità tecnica e mentale.

Il prossimo avversario, Dino Prizmic, occupa attualmente l'ottantanovesima posizione nel ranking mondiale. Rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per il canadese, determinato a consolidare il suo ruolo di protagonista in questa edizione del prestigioso torneo londinese.