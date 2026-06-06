L'Italia femminile di pallavolo ha centrato il terzo successo consecutivo nella prima fase della Volleyball Nations League, superando la Turchia per 3-1 (25-16; 26-28; 25-19; 25-15) a Brasilia. Questa vittoria, ottenuta poche ore dopo il netto 3-0 inflitto all'Olanda, estende a 39 l'impressionante striscia di vittorie ufficiali consecutive per le azzurre, consolidando il loro percorso in questa prestigiosa competizione.

La Cronaca del Match all'Arena di Brasilia

La sfida avvincente contro la Turchia si è svolta all’Arena “BRB Nilson Nelson” di Brasilia.

Le azzurre hanno iniziato con grande determinazione, dominando il primo set (25-16). Il secondo parziale ha visto una battaglia intensa, con la Turchia che è riuscita a spuntarla per 26-28, pareggiando momentaneamente i conti. La reazione della squadra guidata da Julio Velasco è stata immediata: l'Italia ha ripreso il controllo del gioco nei due set successivi, mostrando grande solidità e chiudendo con autorità il terzo (25-19) e il quarto set (25-15). Questo 3-1 finale certifica una prestazione di alto livello, confermando l'eccellente stato di forma del collettivo italiano.

Dominio nella VNL e Prossimi Impegni

Con questa ennesima vittoria, l'Italia conferma il proprio dominio nella Volleyball Nations League e si prepara ad affrontare l'ultima partita della "week 1" contro il Brasile.

La striscia di 39 successi ufficiali consecutivi, iniziata due anni fa, è una chiara testimonianza della continuità, della fuerza e della profonda coesione di questo gruppo. Un percorso straordinario che proietta le azzurre tra le protagoniste assolute del torneo, con l'obiettivo di mantenere l'alto livello di prestazioni e puntare ai massimi traguardi.

La Rivincita Mondiale contro la Turchia

La partita si inserisce nella terza giornata della Volleyball Nations League 2026 femminile, in corso a Brasilia. Le azzurre, dopo aver già ottenuto convincenti vittorie contro Bulgaria e Paesi Bassi, hanno affrontato la Turchia, guidata dal commissario tecnico Daniele Santarelli, in una sfida dal sapore di rivincita.

Questo incontro ha rievocato la memorabile finale dell'ultimo Mondiale, vinta dall'Italia nel settembre 2025 in Thailandia. La vittoria odierna contro un avversario così significativo rafforza ulteriormente il percorso italiano nella VNL, sottolineando la capacità della squadra di affrontare e superare con successo sfide di alto profilo.