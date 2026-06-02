Il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, Silvio Baldini, ha infuso grande fiducia nell'ambiente azzurro alla vigilia dell'amichevole contro il Lussemburgo. Il tecnico toscano ha voluto mettere in risalto l'entusiasmo e la notevole preparazione dei giovani talenti convocati per l'impegno. “L’emozione c’è stata prima di arrivare a Coverciano… Ora dobbiamo giocare, inutile farci prendere dalle emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta”, ha dichiarato Baldini, sottolineando l'importanza di concentrarsi sulla prestazione e non lasciarsi sopraffare.

Il raduno si è svolto presso il centro tecnico di Coverciano, dove Baldini ha avuto modo di osservare da vicino l'atteggiamento esemplare del gruppo. “I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo”, ha spiegato il CT. Ha espresso particolare sorpresa per l'umiltà dimostrata da alcuni elementi di spicco: “Siamo rimasti veramente sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma, ma anche di Pio Esposito, che si sono messi a disposizione, e la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Dovrebbe essere l’opposto.” Questo evidenzia una rara umiltà e uno spiccato spirito di squadra tra i convocati.

Il valore dei giovani e l'importanza delle emozioni

Baldini ha proseguito elogiando le qualità dei giovani talenti presenti nella rosa azzurra. “Questi sono giocatori bravissimi che già giocano in Serie A e sono giocatori nel momento in cui possono esplodere come è successo a Palestra e Pisilli: sono pronti ad arrivare nel grande calcio”, ha affermato con convinzione. Il tecnico ha poi offerto una riflessione più ampia sul significato delle emozioni nella vita e nello sport. “Le emozioni sono quelle che ti danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale anche per essere una persona migliore. Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti”, ha chiosato, legando l'aspetto umano a quello sportivo e alla crescita personale.

Prospettive future e talenti emergenti

L'incarico di Silvio Baldini, attuale tecnico dell’Under 21, è quello di traghettare la Nazionale in questa fase transitoria, in attesa della nomina del nuovo allenatore da parte del futuro presidente federale. Le prossime amichevoli, oltre a quella con il Lussemburgo, includono un confronto con la Grecia. Queste partite rappresentano un'opportunità cruciale per valorizzare e testare i giovani talenti azzurri, offrendo loro visibilità ed esperienza a livello internazionale, in vista dei futuri impegni.

Il gruppo convocato si distingue per la sua giovane età, con una media di vent'anni e sei mesi. La rosa è composta in gran parte da ragazzi nati tra il 2004 e il 2008, a testimonianza di un progetto di rinnovamento e fiducia nelle nuove generazioni.

Tra i nomi di spicco figurano il capitano Gianluigi Donnarumma, che vanta già oltre ottantuno presenze in Nazionale maggiore, e altri calciatori già nel giro della prima squadra come Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito. Un ulteriore segnale di fiducia nei confronti dei giovani emergenti è la presenza di tre giocatori provenienti dal Borussia Dortmund, club noto per la sua capacità di sviluppare e lanciare talenti nel panorama calcistico europeo.