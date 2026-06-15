Lewis Hamilton ha siglato la sua prima vittoria al volante della Ferrari in occasione del Gran Premio di Barcellona, un momento storico che ha segnato profondamente sia la scuderia di Maranello sia il pilota britannico. A 41 anni, Hamilton ha tagliato il traguardo con lacrime di gioia, festeggiando il 106° successo della sua illustre carriera e, di fatto, rilanciando con forza le ambizioni della Ferrari nel Mondiale di Formula 1.

Questo trionfale ritorno sul gradino più alto del podio giunge al culmine di un periodo particolarmente arduo per Hamilton, il quale aveva descritto il 2025 come "un incubo".

"Mi sono sentito inutile, e la Ferrari avrebbe fatto meglio a cercare un altro pilota", aveva dichiarato il sette volte campione del mondo. La vittoria catalana, tuttavia, incarna una vera e propria rinascita per il pilota: "Ho dimostrato che non è così, serve impegno". Hamilton ha evidenziato come l'allenamento fisico sia stato più intenso che mai e come abbia dovuto intraprendere un percorso di ricostruzione della propria forza mentale, un processo accelerato in particolare dopo la dolorosa perdita del suo amato cane Roscoe, avvenuta lo scorso settembre. "Non dubitare mai di te stesso", è la profonda lezione che il campione ha tratto da questa difficile esperienza.

La svolta per la Ferrari e il sostegno dal paddock

Il successo di Hamilton segna la fine di un digiuno di vittorie per la Ferrari, che perdurava dall’ottobre 2024, e infonde nuovo entusiasmo tra i sostenitori della Rossa. Il pilota britannico ha ricevuto numerosi messaggi di supporto dall'intero paddock: Lindsay Vonn gli ha indirizzato un incoraggiante "Non lo dimenticare mai", mentre Kimi Antonelli, che era in testa al mondiale prima del suo ritiro nelle fasi conclusive della gara, ha espresso il suo plauso al collega, definendolo un "maestro". Anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha riconosciuto apertamente i meriti di Hamilton, evidenziando come le nuove monoposto si adattino meglio al suo stile di guida e come la ritrovata stabilità emotiva, favorita anche dalla relazione con Kim Kardashian, abbia giocato un ruolo cruciale nel suo ritorno al successo.

L'impatto sul Campionato Mondiale e il record storico

La vittoria di Hamilton a Barcellona ha inequivocabilmente riaperto la corsa al titolo mondiale, con le quote dei bookmakers che ora lo posizionano tra i papabili favoriti. Il campione britannico ha dimostrato acume tattico, sfruttando al meglio una strategia a tre soste e un virtual safety car attivato in un momento perfettamente sincronizzato. Questo successo interrompe un suo digiuno personale che si protraeva dal Gran Premio del Belgio 2024, un'attesa lunga quaranta gare e ben 686 giorni. Con questo risultato straordinario, Hamilton si afferma come il più anziano vincitore di un Gran Premio di Formula 1 dai tempi di Jack Brabham nel lontano 1970, una testimonianza della sua eccezionale capacità di reinventarsi e di mantenere un livello di competitività ai massimi vertici.

Il trionfo di Barcellona si configura, dunque, non solo come una svolta cruciale per la stagione della Ferrari, ma anche come una potente testimonianza della resilienza e determinazione di Hamilton, il quale, a quarantuno anni, continua a scrivere pagine indelebili nella storia della Formula 1.