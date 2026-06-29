Il ciclismo moderno sta vivendo un'era di fenomeni assoluti, e confrontarsi con loro può diventare un logorante gioco psicologico. Lo sa bene Mads Pedersen, l'ex campione del mondo della Lidl-Trek, che in una recente intervista rilasciata al Sigma Sports Cafe ha confessato con grande onestà come gestisce la presenza ingombrante del dominatore del gruppo, Tadej Pogačar. Una gestione che passa anche da una singolare strategia: evitare i segmenti Strava dello sloveno.

La strategia psicologica: "Evito le sue salite per preservare il morale"

Per un atleta professionista, i dati sono tutto, ma a volte possono trasformarsi in un boomerang per la motivazione.

Mads Pedersen ha ammesso di ignorare deliberatamente le salite di allenamento preferite dal campione del mondo per non cadere nella trappola dei paragoni. "Per mantenere alto il mio morale, spesso evito i luoghi dove ha stabilito record. Non ho voglia di minare la mia motivazione confrontando i miei tempi con i suoi record su Strava."

Secondo il danese, Pogačar viaggia semplicemente su un livello completamente diverso, rendendo del tutto inutile qualsiasi tipo di comparazione diretta durante i test stagionali.

Il retroscena alla Parigi-Roubaix: "A 750 watt in pianura sul pavé"

A testimonianza della superiorità disarmante dello sloveno, Pedersen ha raccontato un episodio emblematico avvenuto alla Parigi-Roubaix, una corsa che sulla carta, per caratteristiche fisiche, dovrebbe sorridere più al passista danese che allo scalatore sloveno.

Nonostante una primavera complicata da un infortunio, che lo ha costretto a correre contro il tempo per recuperare, a partire dalla Milano-Sanremo, Pedersen è riuscito a chiudere la Roubaix al 7º posto. Durante la corsa, però, si è trovato nel gruppo degli inseguitori nel momento dell'attacco di Pogačar, vivendo momenti che hanno sfidato ogni logica fisica: "Pedalavo a 750 watt sul pavè, in pianura. Mi sono detto: 'Non può essere vero, devi solo sopravvivere a questo!'. Le capacità che Tadej doveva esprimere in quel preciso momento sfidavano letteralmente ogni immaginazione."

Tattica contro Pogačar? "Buona fortuna, amico"

Pedersen non ha risparmiato una frecciatina agli analisti e ai critici che spesso suggeriscono ai rivali di muoversi con maggiore astuzia, collaborazione e strategia per arginare lo sloveno.

"Dicono sempre che bisogna correre in modo intelligente e giocare di tattica per battere Tadej... Ma io rispondo subito: 'Buona fortuna con questo, amico'."

Quando la superiorità fisica è così netta, i piani tattici saltano dopo pochi chilometri. Per questo motivo, il corridore della Lidl-Trek preferisce concentrarsi esclusivamente su se stesso, riversando la piena fiducia nei suoi preparatori: "Non ho problemi a lasciare la pianificazione degli allenamenti ai miei coach. Faccio solo quello che mi dicono, credo che il loro lavoro sia perfetto".

Nessuna frustrazione: "Sarà ancora più bello batterlo"

Nonostante la dura realtà di dover condividere l'epoca d'oro con un cannibale, Pedersen non si mostra affatto frustrato.

Al contrario, la presenza di Pogačar è lo stimolo più grande per la seconda parte della sua carriera.

"Quando la gente mi chiede se odio correre nella stessa epoca di qualcuno come Pogačar, rispondo sempre di no. È fantastico. Ma il giorno in cui spero di riuscire a batterlo in un Monumento... beh, quel giorno sarà ancora meglio."